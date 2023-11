Girona tancarà aquest diumenge a la nit la programació de les Fires de Sant Narcís amb el tradicional castell de focs d'artifici. El primer tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, considera que han estat un "èxit" perquè "han estat molt concorregudes". Enguany, les Fires han tornat a apostar per la cultura popular i la descentralització amb una programació amb més presència als barris. "Aquestes són dues apostes que vam encetar l'any passat i que volíem reforçar per fer una festa major més participativa", diu Ayats. Pel que fa a les incidències, "n'hi ha hagut menys que l'any passat". La programació d'enguany, que va arrencar el 27 d'octubre amb la cercavila dels gegants i capgrossos i el pregó, ha inclòs més de 200 actes.

El castell de focs tancarà a les vuit del vespre des del parc de les Ribes del Ter les Fires de Sant Narcís 2023. Aquesta ha estat una edició "molt concorreguda", en què s'ha tornat a apostar per "reforçar la cultura popular i la descentralització". "Precisament, en de cultura popular com els gegants, els diables, les havaneres... és on més hem notat aquest augment d'afluència", ha dit el primer tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, en referència a aquesta aposta per la cultura popular.

Pel que fa a l'augment de la presència d'activitats de Fires als barris de la ciutat, Ayats ha dit que l'objectiu és "acostar a les gironines i gironins molt més la festa major" perquè "la ciutat és sencera i les Fires les ha de viure tothom". Aquesta línia s'havia encetat l'any passat i la intenció és "seguir-la reforçant". "Creiem que aquestes apostes necessiten un temps i un recorregut i aquest any tenim les evidencies que això funciona", ha dit el regidor de Cultura, que ha posat d'exemple el parc del Migdia que aquest diumenge al matí era ple a vessar coincidint amb la celebració de la XLII Trobada de gegants i bestiari de Girona.

Menys robatoris

Pel què fa a les incidències d'aquests dies festius a Girona, en què la ciutat augmenta l'activitat de dia i també la nocturna, Ayats ha assegurat que se n'han registrat "menys que altres anys". "Les més habituals que tenim són les de cada any: furts i robatoris que es cometen sobretot a la zona de La Copa i les atraccions", ha dit i ha deixat clar que tot i que hagin baixat, "cal prendre totes les mesures per combatre-ho".

Algunes de les incidències que han transcendit és la detenció per part de la Policia Municipal de Girona de quatre joves, que la matinada de divendres a dissabte van robar onze mòbils d'alta gamma. A més, els Mossos van detenir un jove per haver fet un petó sense consentiment a una noia en la primera nit de les barraques de Girona.

Fires de Sant Narcís 2023

Tot i l'alerta per fort vent, els concerts que més públic han congregat a La Copa han estat els d'aquest dissabte a la nit durant l'actuació de Smoking Souls, Zoo i Auxili. El grup valencià Zoo va comptar damunt l'escenari gironí, en el seu concert de final de gira, amb la presència del raper Valtònyc que va demanar l'alliberament de Pablo Hasel.

Entre les novetats d'aquestes Fires de Sant Narcís han destacat la Festa Major dels 4 Rius, que ha canviat de format amb un enfrontament de dos grups (els Agullana o els Sarriera) en comptes de quatre (Ter, Onyar, Güell i Galligants). Els participants han pogut escollir lliurement a quin grup participar, independentment del barri on viuen. El correfoc infantil també ha canviat, amb un recorregut el 31 d'octubre que va passar pels carrers del Barri Vell i amb un espectacle de llum i foc final a La Copa: Lluminàries de Fires.