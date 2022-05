Montilivi és un estadi que duu grans records al Tenerife. Els canaris hi van celebrar l’ascens a Primera Divisió el curs 2008-09 gràcies a la victòria per 0-1 amb gol del camerunès Daniel Kome. Ha plogut molt ja d’aquell triomf i la veritat és que les visites del Tenerife a l’estadi proven al Girona. De fet, de la resta duels a Montilivi, els gironins n’han guanyat cinc i n’han empatat tres. Les dues darreres visites van acabar amb victòria per la mínima (1-0), amb gol de Cristhian Stuani de penal (2019-20) i d’Enric Franquesa, la temporada passada (2020-21).