Problema resolt. El Girona acaba d'anunciar que per a l'anada de la final del play-off a Primera ampliarà l'aforament de Montilivi, que era d'11.270 espectadors, amb 540 seients més perquè d'aquesta manera tots els socis afectats per les incidències a l'hora de vendre les entrades no es quedin sense. Així doncs, la capacitat de l'estadi passarà a ser d'11.810 espectadors i tothom que havia comprat prèviament l’entrada podrà animar els de Míchel Sánchez per intentar ser més a prop de l’objectiu..

👥 Tots els Socis afectats per les incidències amb la compra d’entrades tindran seient assegurat.



🏟️ S’instal·laran 540 seients en una nova filera a Gol Nord i Gol Sud.

El Club oferirà NOMÉS ALS AFECTATS la possibilitat de tornar a comprar entrades. — Girona FC (@GironaFC) 9 de junio de 2022 Després del col·lapse del servidor en el moment de comprar les entrades i les greus conseqüències que això va comportar, el club ha estat treballant a contra rellotge per garantir que tothom que va comprar les entrades i va veure com se li retornava l'import al compte bancari pugui accedir a l'estadi. La primera incidència va afectar 43 persones, mentre que la segona 192. "El Club, que té constància de tots els Socis que han estat afectats per les incidències, va retornar ahir a la tarda els diners cobrats", s'explica en el comunicat. El president Delfí Geli ha demanat «disculpes» als afectats i ha afegit que «tothom tindrà la seva entrada per poder viure un dia històric». «Som conscients que això no compensa el neguit sofert pels socis afectats, però podrem garantir que dissabte puguin entrar a l’estadi i animar el nostre equip en un dia tan important», ha comentat. La solució que ha trobat el Girona és sol·licitar a l'Ajuntament, amb el vist-i-plau de l'arquitecte, poder posar més seients en una filera addiconal al Gol Sud i al Gol Nord. En total, se n'afegiran 540. Només s'oferirà la possibilitat de tornar a comprar les entrades als 235 afectats, que podran adquirir-les a taquilles a partir de demà (de 9 h a 20 h) i dissabte (de 10 a 13 h i de 16 h fins a l'hora del partit). A més a més, s’ha habilitat un apartat a l’àrea de soci en què es pot visualitzar i descarregar les entrades. És recomanable dur-les impreses per agilitzar l’accés a l’estadi i evitar aglomeracions, que és molt probable que es produeixin. L’Heliodoro esgota quasi totes les entrades per a la tornada