La principal preocupació que ocupa a l’Espanyol és la presència de Sergi Darder avui al derbi, després d’acabar tocat en el partit de dimarts a la Copa. Diego Martínez va preferir mantenir la incògnita, dient que «no sabem si podrem comptar amb ell»: «Encara que hi sigui, no se sap quan temps estarà disponible. Fins a última hora no decidirem». Sobre el bon moment que viu el seu equip, el tècnic va comentar que «el punt d’inflexió ha de ser cada dia i per fer un bon partit hem de recuperar els jugadors tant mentalment com físicament». «És important guanyar, no fer comptes».