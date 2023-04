Míchel Sánchez: "No tinc la sensació que l'Elx sigui més fàcil que qualsevol altre"

Compte amb l'Elx. Que ningú es refiï de la classificació, perquè el Girona no pot donar per fet que la victòria caurà pel seu propi pes. Els resultats aconseguits fins ara no garanteixen absolutament res, malgrat que els de Míchel Sánchez siguin el cinquè millor equip de la segona volta. La visita de l'Elx a Montilivi (14 hores, Movistar LaLiga), com adverteix el tècnic madrileny, comporta molts perills.

PARTIT TRAMPA

"És un partit molt important per a nosaltres, volem fer un partidàs al costat de l'afició, amb ells estarem més a prop dels objectius. D'una altra manera, guanyar serà impossible. Tots els partits de la categoria són difícils i demà tenim una prova complicada. Per a mi, no és un partit sorpresa ni tinc la sensació que el rival sigui més fàcil que qualsevol altre. L'Elx fa coses bé, té molt bons jugadors i fa tres temporades que és a Primera, mentre que nosaltres hi hem arribat fa vuit mesos. Estem preparats i tenim bones sensacions, però el partit és especial perquè necessitem la victòria".

CALENDARI

"Estem advertits, per a mi és un partit molt complicat. Els jugadors saben que ho és. No és complicat gestionar el duel perquè repeteixo, serà difícil, com tots. Haurem de fer un pas endavant en les coses a millorar, en atac i en defensa, com sempre. La nostra mentalitat i dinàmica hauran d'estar al cent per cent".

BAIXES

"Riquelme s'ha trobat malament i no ha entrenat, i és dubte. Però Callens, que ha entrenat amb normalitat, el cos mèdic pensa que encara és massa aviat per jugar i fins a la setmana vinent no hi serà. Tampoc Kebe i Yangel, però la resta tots estan bé, excepte Reinier, que està sancionat una setmana més".

ELX

"Amb el nou entrenador té més presència a dalt i intenten ser més protagonistes en el joc. Juguen des de darrere i és un equip que en els dos partits que ha fet amb Beccacece ha competit molt bé contra el Barça i l'Osasuna. Busquen tenir més la pilota i nosaltres haurem de fer un pas endavant en la pressió, sent un equip que no es relaxi en la intensitat. Haurem de jugar a camp contrari perquè té recursos per fer mal a qualsevol rival. Boyé o Milla, són futbolistes que tenen gol i fan les coses bé a l'àrea rival. Haurem de fer un bon partit en defensa".

DEFENSA

"Esperem continuar a aquest nivell, que és l'adequat. El Barça va tenir oportunitats, però menys que davant d'altres rivals i això és bo per a nosaltres. Hem de continuar en la mateixa dinàmica, perquè l'Elx ens pot fer coses interessants a dalt, disposa de futbolistes òptims per a la categoria. Haurem de recuperar la pilota de pressa, tenir bona possessió i ser capaços de lligar el rival. Ells poden recuperar a l'últim terç de camp i sortir amb futbolistes amb bones cames, fent contraatacs molt bons. No podem permetre aquest escenari".

CLASSIFICACIÓ

"Cada partit que guanyem estarem més a prop de l'objectiu, només en queden deu i estem en una bona posició. Si guanyem demà estarem entre els deu primers i és una molt bona notícia. És un objectiu, però el més important és arribar a una puntuació en què sentim que l'equip està a prop de mantenir la categoria".

BORJA GARCÍA

"És un capità. Tinc la sort d'entrenar futbolistes com Stuani, Bernardo, Juanpe, Borja o Juan Carlos que són molt rellevants al vestidor, i també dins del camp. Són futbolistes que tenen sentiment de pertinença al club. Els altres només han de mirar com es comporten. Per a mi, és un plaer entrenar-los".

APERCEBUTS DE SANCIÓ

"No em preocupen, només el partit. L'equip està bé, qualsevol pot jugar. Em centro en el dia a dia i intento que tothom estigui al cent per cent, per a quan algú hagi de competir. Els necessitem a tots. Si perdem a algú per sanció, un altre company jugarà i ho farà bé. El grup entrena molt bé i està preparat".