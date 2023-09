Després de seduir tothom amb un partit fantàstic contra el Mallorca (5-3), el Girona ja prepara la visita de demà passat a Vila-real. Ho fa amb les baixes segures de Bernardo, Borja García, Toni Villa, Artero, Roca i Jastin, que aquesta setmana serà operat del turmell. Míchel ha insistit aquest migdia en la idea que no es pot canviar d'objectiu a la sisena jornada. "L'equip està molt bé i ve de fer un gran partit. Tot i això, al meu cap és impossible és impossible canviar d'un objectiu a l'altre a la jornada 6" ha dit. El tècnic ha recordat que "l'objectiu del Girona no és entrar a Europa, sinó continuar a Primera Divisió". Sí que ha reconegut que la plantilla està fent molt bé les coses i que el joc els fa acumular elogis. "Tinc la sensació que des de fora es pensa que és fàcil el que fem. I no és així". En aquest sentit, ha subratllat que dimecres el Girona "haurà de patir molt" per guanyar i que cal "tenir-ho clar".

EL PARTIT A VILA-REAL

Té grans jugadors en totes les línies. Volem ser protagonistes i caldrà contarestar el seu joc. Tenen jerarquia i responsabilitat en atac. Contra Reial Societat i Sevilla, durant moments, vam patir molt. Tot i això, sempre vam oferir imatge d'equip que volia tenir la pilota i ser protagonista en el joc. Això no podem perdre-ho mai. No vull que la gent es pensi que farem un partiton dominarem sempre el joc, perquè és impossible contra aquests grans equips. Tinc la sensació que des de fora es pensa que és fàcil el que fem. No és la idea. Es partit on l'equip ha de patir molt per guanyar; si no, no ho farem. L'atmosfera no ho diu en aquest sentit. Ho hem de tenir clar. Si no és impossible".

EL MILLOR JOC

Com a espectadors n'he vist molts de bons partits . Com a entrenador, potser el millor joc l'ha fet el Barça contra mi. Però com equip, l'altre dia la primera part és la millor d'un meu equip. Dissabte vaig dir als jugadors, al descans, que jo com a entrenador només podria fer que l'equip jugués pitjor. No havia de dir res. L'equip estava connectat i tothom ho notava. Com a entrenador no he vist res millor."

COLIDERATGE

"És una anècdota a la jornada sis. Per mi no té cap sentit donar-li gaire importància perquè tot just acaba de començar la temporada. L'equip està bé i la sensació del dia a dia és molt bona. El rendiment de l'equip és perfecte pel club i l'afició. Hem de continuar amb la mateixa manera de fer les coses a Vila-real".

16 de 18 IGUAL A EUROPA

"Les dades són bones, sí, però no és gaire imoprtant a la jornada sis. M'estimo més pensar en la dada que durant el 2023 l'equip, després de Barça, Madrid i Atlètic, és l'equip amb més punts. És una regularitat important perquè vol dir que l'equip té continuïtat en el rendiment. Que la gent pensi què passarà, és el compte de la vella i no és moment de fer-los".

EL VILA-REAL

"És un equiparro d'Europa. Fa anys que tenen jugadors de nivell tècnic molt alt. Partit molt complicat a fora de casa. És veritat que estem bé i hem d'anar amb mentalitat positiva, pensant que farem un gran partit. Un dels millors de la categoria. No podem pensar que els tres punts són una obligació però sí que farem un gran partit. bon moment perquè és el que toca".

ESTAT D'ÀNIM

"Sempre he dit que gaudeixo molt de la meva feina. Sóc al lloc on més s'ha valorat des del primer dia la nostra feina. Això és molt important perquè és el que ens dona confiança. La meva felicitat és veure els jugadors amb la sensació amb què estan al camp. Ells ens fan més bons a tots. El reconeixement que tenen per part de tothom és molt valuós. El club està en la dinàmica que parlen bé de nosaltres i és especial i bonic i mirarem d'allargar-ho al màxim."

CAPTURA DE PANTALLA

"L'altre dia la vaig fer. sí. Després de partit ja veurem on són i llavors continuarem la feina contra Reial Madrid, un dels millors del món. Després del Vila-real, en parlem".

ELS RIVALS US ESPERERAN

"Segur però nosaltres hem de continuar de la mateixa manera. La resta juga bé i amb bons jugadors. L'exigència està molt bé però cal anar a poc a poc i pensar que l'objectiu està molt clar per tothom. A la jornada 6 no es pot passar de pensar en la salvació a fer-ho en Europa. Al meu cap és impossible canviar d'un objectiu a l'altre. Pas a pas, l'equip juga bé i l'equip va fer partidàs. Millor primera part que he vist mai."

REBAIXAR EUFÒRIA

"De portes a dins el missatge està clar. Al vestidor no n'hi ha d'eufòria perquè no hem entrenat aquests dos dies, només hem vist video i fet activació. No n'hi ha. L'afició està espectacular. Ens ajuden molt i estem contents. L'objectiu del Girona no es estar a Europa l'any que ve i és la veritat. Cap altre que no sigui continuar a primera divisió. Tant de bo ultimes jornades cinc l'equip estigui millor i per altres coses, però ara no és bo".

BAENA ÉS DUBTE

"Espero que jugui pel bé del futbol. És un jugador top i el tercer que més remata a porteria. D'un altíssim nivell entre línies. Diferencial en l'atac de qualsevol equip. Ja li vaig dir que em sentia orgullós d'haver-lo pogut entrenar. Sap que estic content per ell i per en Ramon, que s'ho mereix."

DEU GOLEJADORS DIFERENTS

"És espectacular. Em sembla que en gol de Yangel hi havia sis jugadors nostres a dins l'àrea rival. La gent té ganes d'anar a camp contrari i ser protagonista. Això és el millor per mi. Quan s'arriba amb tanta gent és difícil no fer gols."