Savinho és el nom propi de la jornada, desequilibrant l'eliminatòria amb un golàs en què va marxar de tothom al darrer minut de partit. «És un gol d'un nivell excepcional dins d'un partit molt igualat, en què tots dos equips hem anat a buscar la victòria. L'estat de la gespa, però, no ens ho ha posat fàcil», comenta Míchel, satisfet per no desgastar més del compte els seus homes, amb el perill de la pròrroga a l'horitzó abans que el davanter brasiler s'inventés un gol de fantasia. «Necessitem a tota la plantilla, no regalem minuts a ningú. En cap moment he pensat en la Lliga, els canvis han estat buscant la millora de l'equip i la victòria. És normal que hi hagi certa càrrega de minuts, a aquestes altures». El pròxim partit del Girona és dissabte al migdia a Pamplona contra l'Osasuna (14 hores)

Preguntat per si en algun moment havia patit per alguna lesió a causa de l'estat de la gespa, un tema recurrent perquè realment estava molt malament, Míchel diu que «el risc ha estat igual pels dos equips. Analitzant prèviament el Lepe, un equip amb futbolistes que intenten jugar, que tenen carrilers que pugen a l'atac, amb mitjapuntes perillosos, també els ha perjudicat. Sempre es pot produir alguna acció desafortunada, perquè la gespa exigeix molt, però estàvem preparats i ha estat un partit preciós de Copa del Rei», descriu el tècnic del Girona. Savinho també fa màgia a la Copa del Rei (1-2) Paraules per a Fuidias Míchel reconeix que el Girona, tal com ha guanyat, podia haver perdut tranquil·lament. «Fuidias ha fet bones intervencions», admet, corresponent amb fets (la titularitat) el bon paper del porter català en els entrenaments. A més, Fuidias ha sabut aprofitar el seu moment, tenint en compte que el partit, sobre el paper, l'hauria d'haver jugat Juan Carlos. Una inoportuna lesió, però, ha esguerrat els plans de l'heroi de Burgos l'any de l'ascens. Kebe està bé Instants abans d'acabar la primera part, Ibrahima Kebe va tenir una inoportuna caiguda, en què tothom va pensar-se el pitjor. El migcampista malià, que va reaparèixer a Cadis disset mesos després de caure lesionat al menisc, va ser canviat al descans per precaució, però no per tenir un problema important. Hauria sigut massa cruel.