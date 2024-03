El Girona té la lliçó apresa. La Champions passa per ser fort a Montilivi; així que, si algú tenia algun dubte arran de la mala ratxa com a visitant, els gironins van deixar clar ahir que no renunciaran a la seva plaça i que continuen sent aquell equip que enamora tothom a còpia de bon futbol. La victòria contra l’Osasuna (2-0) manté els de Míchel al segon lloc amb 12 punts de distància respecte al cinquè classificat -l’Athletic s’enfronta avui a Las Palmas-.

Després del partit, l’entrenador gironí va comentar que «matemàticament no som a Champions, però és una victòria important perquè, més en fora que no pas a dins, s’han generat dubtes pels resultats»: «He posat molta pressió als jugadors. Agraeixo el seu treball i mereixen el reconeixement de tothom. Estem en una posició privilegiada, però amb 62 punts no en tenim prou. Tenim un avantatge que volem fer bo».

Sobre la lesió de Tsygankov, Míchel va explicar que «veurem, esperem que no sigui res important, és al genoll i no ha pogut continuar, però la primera exploració no sembla dolenta».

Respecte a la defensa, amb Èric Garcia, David López i Blind, va dir que «ens han donat consistència en la continuïtat del joc, i és important per la nostra idea, però els mèrits són de tots».

«Hem rebut un tret a porteria i hem estat capaços d’aturar la transició de l’Osasuna. Els he posat pressió amb exigència i ser nosaltres mateixos. No tenim l’obligació de pensar en la victòria, però sí jugar per aconseguir-la. Quan l’equip es deixa anar, hi pot haver situacions d’anada i tornada i som molt perillosos a l’àrea rival. Aquest és el camí a seguir. Si apostem per la nostra idea, serem competitius fins al final», va insistir.

«Per fer història, necessites una massa social al darrere. Ens queden cinc partits importantíssims a casa», va recordar dels plens a Montlivi.

Pel penal no assenyalat a Savinho i el gol anul·lat, Míchel va reconèixer que «el quart àrbitre m‘ha dit que no ho era -jo l’he vist i crec que era penal- i que hi havia falta d’Stuani».