Quan Viktor Tsygankov es va tocar el genoll després d’una topada amb Mojica, entrada la segona part del partit contra l’Osasuna de dissabte passat, ningú les va tenir totes. L’ucraïnès va continuar jugant uns minuts però va frenar al cap de poc per demanar les assistències. Després encara tornaria a entrar al camp segons abans de ser substituït per Yan Couto. No semblava que hagués de ser res gaire greu, però amb el genoll sempre cal anar amb compte. En aquest sentit, el jugador ha estat sotmès a proves mèdiques, que han descartat cap lesió greu. Això sí, Tsygankov haurà de reposar uns dies i no està clar que pugui estar disponible pel partit de dissabte al camp del Getafe.

Mentrestant, Ucraïna ha inclòs tant Tsygankov com Dovbyk a la llista definitiva pel partit contra Bòsnia del play-off de repesca per l’Eurocopa el dia 21.