Avui, a les dues del migdia, finalitza el període de licitació de «Serveis Postals, Enviaments Massius i Bustiades Locals» de l’Ajuntament de Girona. La ciutat està sense contracte per aquest servei des del 5 d’abril d’aquest 2021, quan va finalitzar la pròrroga de l’empresa pública Correos per continuar oferint-lo.

En tractar-se d’un servei essencial per la ciutat, l’empresa estatal segueix desenvolupant-lo tot i no tenir cap acord amb el consistori.

Des de fa quatre mesos i mig, però, el contracte és nul de ple dret. «Tornem a estar davant d’un cas de manca de planificació per part del govern de Girona», va denunciar ahir la regidora socialista Bea Esporrín, que va assegurar que és un tema que «s’ha tret a ple infinitat de vegades» per diversos motius assegurant que es resoldria abans no finalitzés.

Com ja va passar amb el contracte de neteja, que va acabar amb l’empresa Girona + Neta el dissabte 31 de juliol d’aquest 2021 sense nova adjudicatària i sense possibilitat de pròrroga, el de «Serveis Postals, Enviaments Massius i Bustiades Locals» va expirar a l’abril, sense haver-se publicat la licitació del servei. Una licitació de la qual, de fet, no va obrir-se l’expedient fins al maig d’aquest 2021, un mes després que el servei hagués quedat desert.

Correos va guanyar l’adjudicació el 2017, per un període de dos anys prorrogable dos anys més i amb un pressupost total d’1.571.387,62 euros, amb l’IVA inclòs. L’any 2019, en finalitzar el contracte, Correos va comunicar a l’Ajuntament de Girona la voluntat de finalitzar-lo sense utilitzar les pròrrogues, al·legant que el pressupost que havia presentat era massa ajustat.

En aquell moment, l’empresa va donar al consistori un període extra de sis mesos perquè es pogués redactar el plec de noves clàusules i el servei sortís a concurs públic.

Esgotat el termini i sense la convocatòria oberta, el juliol del 2020 es va haver d’aprovar per Decret d’Alcaldia una pròrroga de nou mesos del servei de Correos per poder allargar el termini i disposar de més temps per redactar els plecs.

En data del 5 d’abril va expirar aquesta pròrroga exhaurint totes les possibilitats de dilatar el contracte i, d’aquí, que el servei municipal quedés desert.

Esporrín va recordar que Corros pot ara «demanar una indemnització pel servei prestat durant aquests mesos en què no ha tingut contracte».

El contracte, que es tornarà a signar per un període de dos anys, contempla un pressupost màxim d’1.792.251,66 d’euros amb l’IVA inclòs. Aquesta tardor, s’espera que ja es pugui adjudicar el servei a una nova empresa.