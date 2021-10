El mercat del dimarts i dissabte, per ara, seguirà fent-se a la Devesa. La Taula de Mercats, on es troben grups municipals, marxants i entitats veïnals, continua treballant en el canvi de model del mercat, però per ara no s’ha trobat cap alternativa en un element clau: la ubicació. Tots estan d’acord que han de deixar el parc de la Devesa, que és un Bé Cultural d’Interès Nacional. «Entenem que la Devesa és un espai protegit i no hi podem estar», afirmen des del Gremi Associat de Venedors Ambulants No Sedentaris (GAVANS). Però lamenten que porten cinc anys fent reunions per resoldre-ho i «a dia d’avui, estem igual», diu el vicepresident, Albert Darnés.

Aquest dimarts es va fer una nova reunió, on es va acordar que, de forma temporal, el mercat continuarà a la Devesa, i que els tècnics de l’Ajuntament estudiaran millores per fer-lo més atractiu. La intenció és que «els marxants hi estiguin a gust» i, alhora, l’activitat «afecti de manera menys agressiva a la Devesa», explica la tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana Yanes. La regidora defensa que «volem que hi hagi un consens per part de les parts implicades perquè és un tema prou important i de ciutat».

La darrera alternativa que s’havia posat sobre la taula era situar el mercat sota les vies del tren, des de l’estació fins la cruïlla entre el carrer Gironella i el d’Oviedo. Però dimarts es va acordar desestimar l’opció per diferents motius. D’una banda, perquè l’espai sota les vies és propietat d’Adif. Plana també explica que per temes de mobilitat i de seguretat no era viable, ja que «podia ser perillós i complicat, perquè la zona queda partida per diferents carrers». A més, tampoc hi cabia tot el mercat. I un altre motiu és que, en consultar l’Associació de Veïns de Sant Narcís, aquests no ho veien factible, especialment «després d’haver suportat totes les obres del TAV», diu Plana.

En les diverses trobades s’han anat valorant possibles llocs, però cap d’ells ha generat consensos. És el cas de l’Avinguda Pericot, on els marxants creuen que «hi caben massa poques parades». També s’havia plantejat una zona prop del parc de Mas Masó, que també s’ha descartat. Justament és un punt on, ben a prop, s’hi projecta el futur hospital Josep Trueta.

Una altra proposta del govern era fer una prova pilot al mercat de dimarts, que consistís en repartir-lo pels barris. Plana diu que als marxants «no els va agradar que partíssim el mercat». Per la seva banda, Darnés argumenta que «els mercats tan petits no funcionen». «Volem un mercat dimarts i dissabte a la mateixa ubicació, tots junts», defensa. «Un mercat gran ben portat porta molta més gent, potser t’hi acostes encara que et quedi lluny perquè hi trobes més oferta», considera Darnés.

El 2025 és quan es preveu la pròrroga de les llicències de les parades, però esperen trobar un lloc alternatiu pel mercat abans que això passi. «Tots treballem perquè sigui quan abans millor», subratlla Plana. Mentrestant, el govern estudia introduir una línia de subvenció per als marxants l’any que ve.