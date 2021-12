Cs s'ha quedat sense grup municipal a l'Ajuntament de Girona enmig de la guerra oberta entre Daniel Pamplona i el partit. Tot i que a l'estiu Cs va obrir-li un expedient d'expulsió, a la pràctica fins ara Pamplona continuava essent portaveu del grup. Ell n'era l'únic regidor, després de fer-ne fora Míriam Pujola (que sí que manté la confiança de Cs).

Ara Daniel Pamplona ha demanat passar a ser no adscrit. Ha entrat un escrit molt crític a l'Ajuntament, on acusa Cs de no tramitar definitivament la seva expulsió i deixar-ho tot "en els llimbs legals" per, d'aquesta manera, evitar que es dissolgués el grup. Aquest matí s'ha fet un ple extraordinari llampec, que ha durat escassament cinc minuts, i que ha servit per fer efectiva la dissolució.

Nou capítol del serial de Cs a l'Ajuntament de Girona. A partir d'aquest divendres, el partit liberal ja no té grup municipal al consistori, perquè Daniel Pamplona ha passat a ser regidor no adscrit. El mateix ho ha demanat, mitjançant un escrit en què acusa Cs d'haver intentat maniobrar per evitar quedar-se sense grup.

La situació és enrevessada i, fins a cert punt, rocambolesca. Per entendre-la, cal remuntar-se a finals de juliol. Aleshores, Cs va decidir expulsar de manera "immediata" Daniel Pamplona del partit, per haver vulnerat "de manera contínua el reglament intern de la formació". D'ençà de les eleccions del 2019, en què els liberals van treure dos regidors a l'Ajuntament, ell era el portaveu del grup municipal.

Davant d'això, i aprofitant que l'expedient d'expulsió encara no era ferm, Daniel Pamplona va fer fora del grup l'altra regidora, Míriam Pujola (que continuava mantenint la confiança del partit). La trencadissa es va fer evident al ple d'octubre, quan Pujola va passar a ser no adscrita. Pujola ja va advertir, aleshores, que portaria l'afer als tribunals, perquè considerava que se li havien "vulnerat" els seus drets "de manera escandalosa".

A partir d'aquí, per més estrany que sembli, Pamplona va quedar encara com a portaveu del grup municipal (perquè Cs no havia fet ferma l'expulsió). I Pujola, a qui el partit dona suport, va passar a ser no adscrita.

"En els llimbs legals"

Aquesta situació s'ha allargat fins avui, quan el mateix Pamplona ha demanat voluntàriament abandonar el grup, deixar-ne de ser portaveu i passar a no adscrit. Ho ha fet a través d'un escrit, que ha entrat a l'Ajuntament, i on es mostra molt crític amb Cs.

Pamplona no amaga que entre ell i la direcció del partit hi ha "desavinences manifestes" i critica que, després d'haver-li obert un expedient d'expulsió "mesos enrere", Cs encara no l'hagi fet fora de manera "definitiva". I això, malgrat que des de secretaria municipal s'ha reclamat "de manera reiterada" que el partit aportés aquest expedient.

Pamplona assegura que Cs ha volgut deixar la situació "en els llimbs legals" amb l'objectiu de veure's "afavorit potencialment", perquè d'aquesta manera, Cs evitava que es dissolgués el grup municipal a l'Ajuntament de Girona. Per això, ell mateix demana passar a ser no adscrit; i en conseqüència, sol·licita que es tramiti "la dissolució automàtica del grup municipal de Cs a l'Ajuntament de Girona".

Un ple de cinc minuts

Com que dilluns hi ha ple ordinari, i per garantir-li que Pamplona ja hi sigui com a regidor no adscrit, aquest divendres l'Ajuntament de Girona n'ha convocat un d'extraordinari i urgent. A l'ordre del dia, de fet, tan sols hi havia donar compte d'aquests dos punts. El primer, el pas de Daniel Pamplona a regidor no adscrit; i el segon, la dissolució efectiva del grup municipal de Cs.

El ple s'ha fet de forma telemàtica i ha durat escassament cinc minuts. Hi han assistit vint dels regidors (set de JxCat, dos d'ERC, els sis del PSC, quatre de Guanyem i el mateix Pamplona). Míriam Pujola no hi era. Tampoc hi ha hagut cap intervenció -perquè ningú ho ha demanat- i simplement l'alcaldessa, Marta Madrenas, ha informat dels canvis i de la dissolució del grup de Cs.

Quan Pujola va passar a ser no adscrita, Cs va presentar un contenciós i va demanar que s'apliquessin mesures cautelaríssimes, perquè consideraven que s'havien vulnerat els drets de la regidora. El jutjat, però, no les va acceptar i va decidir continuar aquest procediment de manera ordinària. Fonts de Cs han explicat que estan a l'espera de la resolució d'aquest procés per decidir com actuen.