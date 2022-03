L'assemblea de treballadors de l'empresa mixta Girona + Neta ha rebutjat el preacord amb el qual havien arribat els representants sindicals amb l'Ajuntament de Girona per signar un nou conveni.

Segons ha pogut saber Diari de Girona, després de les votacions dels tres torns que ha finalitzat aquesta matinada, el "No" dels operaris de la neteja ha obtingut una àmplia majoria.

Al preacord s'hi havia arribat després d'una cinquantena de reunions entre les diferents parts. El comitè d'empresa que havia estat negociant amb l'empresa i l'Ajuntament té tres membres d’UGT i dos de CGT i quatre representants de CCOO. Comissions Obres era el sindicat més reticent al pacte i, de fet, va abandonar la reunió que va servir per signar el preacord.

Ara s'hauran de tornar a reiniciar les converses amb l'horitzó de Temps de Flors com a possible objectiu dels treballadors de la neteja per convocar una vaga. No seria el primer cop que hi ha vaga en aquestes dates tan assenyalades per la ciutat.

A Salt, aquestes vacances de Nadal i Reis també es fa fer una vaga de treballadors de la neteja que va durar més de vint dies.