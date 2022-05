Dilluns vam saber que l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, no optarà a la reelecció el proper 2023. Sembla que ens trobem, doncs, en un canvi de cicle després de més d’una dècada de governs de l’entorn convergent. Amb aquest final d’etapa confirmat crec que és que un bon moment per fer una valoració del llegat i respondre’ns dues preguntes.

En primer lloc, es viu millor a la Girona d’avui que a la de fa deu anys? La resposta ve, òbviament, condicionada per l’òptica personal de cadascú, però si fem l’exercici saludable de parlar-ne amb veïns, comerciants, treballadors, autònoms, gent gran, jovent, famílies, etc., observarem que hi ha un cert consens: després d’un impuls inicial post crisi, d’un temps ençà, la ciutat viu un cert estancament. La incapacitat de generar habitatge públic, fins que Guanyem no ho va incloure al pressupost, el fet que no s’hagi construït cap escola bressol municipal, ni Centre Cívic, ni un equipament esportiu des de 2012, que la Biblioteca de la Casa de Cultura no se sàpiga quan tornarà o que tanquin comerços i que cada vegada es faci més difícil per les noves generacions viure a la ciutat són elements tangibles que il·lustren bé el desencís amb el govern actual.

La segona pregunta és: sabem identificar quin és el model de ciutat actual i l’horitzó que planteja Junts, amb el suport inqüestionable i sovint difícil d’entendre d’ERC? La resposta és que gairebé ningú pot ni sap respondre aquesta qüestió. I això és realment preocupant. Com a exemples paradigmàtics: ningú coneix quina proposta hi ha per a la Devesa, el Barri Vell o Sant Narcís o quina aposta farem per la reconversió de les entrades sud i nord de la ciutat. La sensació és de bloqueig. Amb el futur Trueta, peça indispensable per a tots els gironins i les gironines, i amb tants altres projectes al tinter, s’evidencia que la cosa no va només de qui encapçala les sigles, sinó que el problema té arrels més profundes.

Per això, ara que queda un any per les eleccions, Guanyem Girona anunciem que ens presentarem per guanyar i propiciar el relleu polític que necessita la ciutat. Per guanyar una ciutat per a la seva gent. Per recuperar l’empenta i la gestió correcta de places, carrers, serveis i equipaments. Perquè sigui una ciutat justa, equilibrada territorialment, pionera en la igualtat entre persones i barris, en la lluita contra el canvi climàtic i precursora d’una economia al servei de les persones. Una ciutat que defensi els drets col·lectius del poble català, ciutat segura, educadora, culturalment activa i on l’habitatge públic i la mobilitat per vianants i transport públic siguin les prioritats. Portem mesos treballant una proposta de ciutat, de present i futur, amb visió d’àrea urbana. És a les mans de totes i tots, fer-ho possible. Girona ho necessita. Transformarem la ciutat per millorar la vida.