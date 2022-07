«Miro més que mai el preu dels aliments»

La Mireia surt del supermercat que hi ha al Mercat de Salt acompanyada per les seves dues filles. Porta el carro mig ple i es dirigeix, amb la llista de la compra a la mà, cap una peixeteria. Admet que «miro més que mai els preus, perquè en els últims mesos tot s’ha encarit». «Som una família normal i l’alimentació és una de les nostres principals despeses... cobrem el mateix que fa un any o dos, i a final de mes no queden tants diners com abans», explica. Al seu costat, la Vanessa parla amb la peixetera dels preus. Explica que ara compra menys peix fresc que a uns mesos perquè «és més car», i que a més ha canviat els hàbits: «Abans comprava més lluç, rap o salmó. Ara em deixo aconsellar més per la peixatera, que em recomana peixos no tan coneguts i més econòmics».

Són dos exemples dels molts que podem trobar a qualsevol plaça, mercat o botiga de queviures que constaten que els preus alimentaris s’han apujat -prop d’un 10% anual segons les últimes dades d’inflació de l’INE, el que suposada l’encariment més elevat en tres dècades- i que confirmen la preocupació de molts consumidors.

No cal posar la mirada sobre els productes de més qualitat o de marques conegudes i prestigioses per veure-ho, i és que els carros de la compra ja no s’emplenen com abans. La gent s’hi mira molt a l’hora de comprar, fins i tot els productes de primera necessitat o els desprestigiats «de marca blanca».

Hi ha productes, sobretot frescos, que pugen i baixen de preu constantment i en períodes curts de temps, com el peix Jordi - Client del Mercat del Lleó

Alguns supermercats també noten que alguns productes no acaben d’arribar, o que si arriben ho fan a preus molt més elevats. «No és que tinguem una mica de falta de subministrament, directament els camions no arriben, tenim molta escassetat de tot el que venem, per això apugem els preus», comenta Mari, una dependenta d’un supermercat de Girona. Afegeix que hi ha productes que poden arribar a canviar el seu preu més d’una vegada en curts períodes de temps «ho hem notat sobretot en l’oli, les farines i la brioixeria industrial, potser durant dues setmanes seguides pugen dues vegades els preus».

Marc, que treballa a Cultius Mas Escopeter al Mercat del Lleó es mostra procupat, sobretot per l’evolució del preu del gasoil i pels efectes sobre el seu negoci. «A mi no m’ha faltat subministrament de producte fresc, ara tampoc tinc gaire clientela perquè és estiu, crec que la pujada de preus i la possible falta de producte la notarem sobretot a l’hivern», explica.

A pocs metres, en Jordi, un client habitual del marcat gironí, explica com no ha canviat el seu tipus de compra, tot i notar la pujada de preus que ha vist a les botigues en les que acostuma a comprar. «En comparació a fa un any si que hi veig la diferència. Hi ha productes, sobretot frescos, que pugen i baixen de preu constantment [...]», comenta.

Les parades que hi ha ara son les de sempre, no n'he vist marxar cap per pèrdua de diners o falta d'abastament Carles Comas - Cultius Comas (Mercat del Lleó)

La fidelitat del client al venedor, sobretot a mercats de clientela fixa, fa que la pujada de preu no sigui tan visible al dia a dia, però el que es pot comprar avui amb els mateixos diners que fa un any ha canviat «de totes maneres seguiré comprant als mateixos llocs i el mateix producte, no he deixat de venir ni en temps de pandèmia».

En canvi, en Jordi A. s’ha trobat canviant de supermercat de confiança de manera constant, en busca d’ofertes i preus baixos. Ara on més compra és a l’hipermercat, però sap on trobarà el preu més baix dels productes que no ha aconseguit trobar allà. De manera anecdòtica comenta que «no hi ha dia que torni a casa i no noti que el mateix que vaig comprar fa dos dies m’ha buidat més la cartera, encara que sigui 15 cèntims».

Aquests diners de diferència, encara que semblin mínims, han fet inflar el preu poc a poc, però amb constància. «La fruita com el meló i la síndria si han pujat de preu, estan uns 20 cèntims més cares, res a veure amb els supermercats» diu la Maria, cap de Fruits Campllong al mercat, sobre l’auge de queixes per la pujada de preus de les fruites d'estiu a grans empreses del país. El producte d’aquests tipus d’aliments frescos no es venen tan cars on no hi ha excés d’oferta i demanda, com als supermercats. Així la Maria assegura que els seus clients son els mateixos de sempre, «no n’hi ha menys de clients, venen els habituals i compren».

Les botigues, sobretot les petites i locals, han hagut de sobreposar-se a les problemàtiques mundials que han afectat l’economia de manera estesa i en molts de sectors productius que abasteixen la població. En Carles Comas, de Llegums Cuits Comas al Mercat del Lleó, comenta que «les parades que hi ha ara son les que hi ha hagut sempre, no n’he vist marxar cap per pèrdua de diners o falta d’abastament», cosa que no es poden permetre dir molts dels propietaris de negocis del país i no és una vivència estesa generalment.

Fabricants i distribuïdors

Un informe recent de la consultora Kantar assegura que tots els distribuïdors pujaran els preus de la cistella de la compra enguany, repercutint l’encariment dels seus costos després de l’escalada energètica i dels transports. De fet, traslladen l’increment de preus que els fabricants van començar aplicar des de l’hivern passat, primer de forma tímida, i després de manera molt més acusada per les conseqüències de la guerra a Ucraïna.

L’evolució del gran consum aquesta anys estarà marcada per la manera en què els comerciants traslladaran al client la pujada dels preus, afirmen els experts de la consultora, que espera menys consum a les botigues. El comprador respondrà a aquestes pujades adquirint productes més barats. Ja ho està fent. Gairebé una tercera part dels clients declara que ha deixat de comprar marques pel seu preu. I Kantar observa com s’estreny el diferencial entre les marques del fabricador i del distribuïdor. Des de novembre passat el consum de marques blanques creix amb vigor.

La firma d’anàlisi de mercat estima que les vendes del gran consum dins de la llar, que l’any 2021 van superar els 79.000 milions d’euros a Espanya, un 6,6% menys que en 2020, experimentaran una reculada del 3,2% enguany.