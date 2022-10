La 60a Fira de Mostres de Girona creix un 8% en expositors i s'encamina cap a xifres prepandèmia, si bé encara es queda per sota dels números del 2019. El certamen multisectorial, que se celebrarà del 28 d'octubre a l'1 de novembre, ocuparà gairebé 30.000 metres quadrats. Tindrà 278 estands repartits entre el Palau de Fires, les carpes exteriors i el recinte de la Devesa. Aquest any guanyen presència les empreses relacionades amb l'eficiència energètica i també aquelles de mobilitat sostenible. La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, subratlla que la xifra de participació d'aquest any és «un èxit», tenint en compte tant els efectes de la pandèmia com els derivats de l'impacte de la inflació i l'encariment de materials.