L’empresa gironina de plats cuinats Cuinats Jotri, ha fet una donació de quatre-cents cinquanta canelons al centre d’acolliment La Sopa de Girona. És el sisè any que Cuinats Jotri col·labora amb La Sopa, una entitat de caràcter social per a la població mancada d’habitatge o en situació de vulnerabilitat i pobresa. La trajectòria de Cuinats Jotri comença el 1982 com a carnissers al Mercat de Salt; d’una recepta de canelons, han passat a tenir les més de 100 referències de plats cuinats que tenen avui. Són presents a Girona, Tarragona i Barcelona i sumen més de 40 anys d’experiència als fogons.