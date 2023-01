La setzena edició de la Pista de Gel va tancar ahir amb una xifra total 18.400 visitants que van passar per la Fira de Girona entre el 23 de desembre i ahir, 8 de gener. D'aquesta manera, l'esdeveniment va marcar el seu rècord d'assistència durant disset dies, superant la xifra de l'any passat, que va ser de 18.120 persones. L'edició de l'any passat, a més, va tenir un dia més d'obertura.

Respecte a l'edició de 2019/2020, l'última abans de l'escalat de la pandèmia, hi ha hagut un 11% més d'usuaris. Així, es confirma la tendència a l'alça d'aquest esdeveniment. La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, afirma que aquesta edició ha estat un «èxit» i, però, obren la porta a ampliar la pista en 100 m² de cara a futures edicions. Cunyat també assegura que «hem detectat que la majoria dels usuaris repeteixen l'experiència any rere any, el que converteix aquesta activitat en una tradició per aquestes dates». I també afegeix que «hem vist que hi ha persones que venen més d'una vegada en un mateix any». Per això, es mostra «satisfeta» i en fa una valoració «molt positiva».

El dia que va tenir més usuaris va ser el passat dimecres, 4 de gener, amb un total de 1.712, seguit del 28 de desembre, amb 1.500. En aquest cas, també s'ha detectat que el públic visita la Pista de Gel més durant la tarda (60%) que durant el matí (40%), amb l'horari de màxima afluència entre les 17 i les 19 hores. Pel que fa a la procedència dels usuaris, del total dels 18.400, el 78% ha estat de la mateixa ciutat de Girona, mentre que un 17% han arribat d'indrets de la província i un 5% de fora de la demarcació. A part, i seguint amb la política de Responsabilitat Social Corporativa de Fira de Girona, van ser convidats 760 nens i joves provinents de 45 centres d'acollida amb risc d'exclusió social de Girona i rodalies.