Els comerciants del carrer de la Creu demanen la dimissió de l’associació de veïns de l'Eixample de Girona

Nou episodi per la reurbanització del carrer de la Creu de Girona. Els comerciants de la zona han recollit gairebé trenta firmes de representants d’establiments per demanar la dimissió de la junta de l’Associació de Veïns de l’Eixample perquè creuen que «no s’han preocupat» per les seves queixes sobre l’estat actual del vial i afirmen que «estan polititzats», segons el portaveu dels comerciants. I és que des que es van acabar les reformes del projecte de mobilitat compartida del carrer l’any 2020 ha estat un tema recurrent entre veïns i comerciants de la zona, però també en alguns plens municipals.

El portaveu dels comerciants també remarca que l’únic que fa l’associació de veïns és «rebre a polítics» i, aquests, «els ensenyen el que volen fer per millorar el carrer». Tanmateix, lamenta que tot plegat «és una barrera», perquè priven als veïns i comerciants de donar la seva opinió. De fet, l’octubre del 2021, els comerciants i veïns de la zona ja van recollir 1.250 firmes per queixar-se de diferents problemes que han detectat i les van entregar a l’Ajuntament, tot i que, de moment, «no ens han fet cas». Per això, assenyala que «els polítics van per lliure» i que, al final, no tindran altre remei que «sortir el carrer» a protestar.

Sense diàleg

Per la seva banda, el president de l’Associació de Veïns de l’Eixample, Joan Jorba, assegura que «els comerciants no han vingut a demanar-nos formalment res». Detalla que «a títol individual» sí que hi ha hagut algunes converses. en aquest sentit, afirma que demanaran que «si volen parlar del tema, una representació dels comerciants» vagi a l’assemblea. En aquest sentit, Jorba confirma que ahir es va celebrar una assemblea on es va parlar del tema, ja que «s’han rebut les firmes que han recollit».

El president de l’associació de veïns també apunta que no estan «polititzats» i que «totes les trobades» que han tingut amb els regidors «han estat per solucionar coses del barri». Tanmateix, reconeix que «ningú està conforme» amb com ha quedat el carrer de la Creu després de la reforma i que, de fet, ho han «manifestat en diverses ocasions a l’Ajuntament». Jorba detalla que amb aquesta nova distribució «queda tot molt apilat i es fa complicat conviure-hi». També entén que els comerciants estiguin preocupats «perquè els ha afectat el negoci», però els convida a tenir una trobada per conèixer de primera mà «els detalls concrets que posen en contra del carrer».