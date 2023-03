Els coipús establerts al barri de Pedret de Girona són visibles amb molta freqüència. Molta gent que passeja per la zona els fotografia o grava tant a dins del riu Ter com a fora, perquè l'animal no té cap por dels humans. Avui al matí, a més, s'ha pogut observar com un porc senglar feia fora un coipú que ha hagut de refugiar-se cap a l'aigua a l'illa del Ter, un espai de terra i vegetació dins del riu, entre Pedret i Sant Ponç. Fa uns dies també es va observar una guilla com observava amb precaució el coipú.

El coipú és un animal invasor va arribar a les comarques de Girona fa anys i ha arribat a la capital pel riu Ter on fa temps que se'n poden veure exemplars. Fa poc també han entrat al riu Onyar i alguns animals viuen a l'entorn del pont de Pedra i la plaça Catalunya. Capten un coipú amb quatre cries nedant pel Ter, a Girona Els coipús són considerats una espècie invasora i van arribar a Catalunya de granges pelleteres de França. Arrasen amb la vegetació de les ribes dels rius i posen en perill aus que hi tenen el seu hàbitat.