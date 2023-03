En xerrades és poc habitual veure junts als tres germans Roca. Sí que sovint es deixen veure un per un. Ahir matí, per exemple, Jordi Roca va ser a l’aula de tast del Fòrum Gastronòmic, i avui, hi serà Josep Roca per parlar de la nova línia de begudes d’El Celler de Can Roca. Veure a Joan, Pitu i Jordi Roca, junts, debatent i parlant sobre gastronomia ja és més complicat, però si algun esdeveniment ho pot aconseguir, és el Fòrum Gastronòmic de Girona. Ahir a la tarda, els tres germans van assistir a una aula auditori que es va omplir en el debat anomenat «Cuina, Consciència i Recerca» on, entre altres temes a tractar, van presentar el seu nou llibre, dedicat en els últims deu anys del seu restaurant de tres estrelles.

Entre receptes de productes vegetals, alguna rialla i molts aplaudiments van afirmar que El llibre -així és com s'anomenarà- veurà la llum per Sant Jordi. En un primer moment, estarà disponible en castellà, però «ben aviat» també ho estarà en català i anglès. En aquest, s'explicaran molts dels projectes que han portat a terme els Roca en l'última dècada. Projectes que «hem tingut la sort de fer» i que «volem deixar segellat en un llibre». Entre tants, per exemple, el COP25 sobre l'emergència climàtica, o també que han estat designats ambaixadors de bona voluntat de l'ONU. A part d'altres tasques que han dut a terme com els projectes Esperit Roca, Terra Endins o Terra Animada. A partir d'aquest últim, 470 plantes s'utilitzen dia a dia al restaurant. VÍDEO | Jordi Roca recupera la veu: "Soc l'home més afortunat del món" De fet, la cuina vegetal va ser el tema principal del col·loqui. Van fer tres diferents receptes amb productes provinents de l'hort: carxofa, alga i espinac. «Anem aprenent sobre el tema, en sabem poc, però som curiosos i tossuts», deia Josep Roca. El petit dels germans Jordi, recuperat de l'afonia, va ser l'encarregat de presentar les diferents postres que es van elaborar, destacant «la feina de tot l'equip». També ha assenyalat que «després de set anys, m'ha fet molta il·lusió poder fer a casa la primera ponència des de que he recuperat la veu».