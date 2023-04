Aquest any ja no era la sortida del retrobament dels Manaies amb els carrers de la ciutat de Girona, perquè l'any passat ja es va fer la primera sortida amb certa normalitat després de les restriccions de la pandèmia, però quan a les vuit del vespre van començar a sentir-se els timbals, els bombos i els pifres sonant a la llunyania i les llances picant a terra mentre els armats es movien a marxa lenta, la sensació va ser la de l'agradable «ja hi tornem a ser».

Una normalitat que, per rutinària, semblaria pesada però que als gironins que no han marxat a la costa o a la muntanya, els provoca un sentiment de goig per poder ser fidels, un any més, a una de les tradicions més seguides de la Setmana Santa, l'entrega del penó de la confraria de Jesús Crucificat- Manaies de Girona, es tinguin interioritzat un sentiment religiós o no.

Sense tenir ja el focus posat en quantes noies desfilaven i en quines posicions, els espectadors es van distribuir en diversos punts del Barri Vell, sobretot a la plaça del Vi, davant de l'Ajuntament de Girona, on els armats mostren algunes de les seves figures, com són la roda o l'estrella. A toc de llança, els manaies deixen la seva formació i es mouen i es creuen entre ells per fer les espectaculars formes. Les càmeres i els mòbils s'alçaven entre els braços allargats del públic que cada any difon imatges de la desfilada. També hi havia alguns auriculars a les orelles perquè, com en molts dimecres de Setmana Santa, el Barça li tocava jugar un partit important. Podria ser Champions, però era la semifinal de la Copa del Rei contra el Madrid, I a aquella hora, tocava saber l'alineació.

El carrer Grober

L'altre gran punt de concentració d'espectadors va ser al carrer Grober, la casa familiar escollida pel pendonista d'honor dels Manaies, l'expresident Narcís Reixach, que en viure a Montjuïc va demanar que li portessin la insígnia de la confraria a casa de la seva filla. Reixach va viure una emoció que només pot sentir qui ha viscut dins de l'entitat des de fa seixanta anys. Divendres, els Manaies, passaran a recollir-lo a ell i al penó per participar, posteriorment, a la processó.