Menys denúncies per aparcar malament al carrer de la Creu des de la reforma

El de la Creu és un dels carrers de Girona on més denúncies es formulen anualment. El 2021 va ser el segon de tota la ciutat, amb un total de 2.012 denúncies, per darrere de Bonastruc de Porta (2.038). La majoria, per no tenir comprovant a l’hora d’aparcar en zona blava o perquè s’ha superat el temps límit. Tanmateix, el nombre de denúncies per aparcar malament ha disminuït, segons dades de l’Ajuntament, des de que es va fer la reforma integral del carrer, que es va acabar a principis de 2020. Una rehabilitació que ha estat criticada, des dels seus inicis, per veïns, comerciants i partits polítics -Guanyem i PSC-, i que va provocar que la via passés a tenir mobilitat compartida. L’objectiu principal era fer un camí escolar més segur per als infants de l’escola Doctor Masmitjà.

La reforma, clau

En tot cas, també va passar de tenir dos carrils de circulació a tenir-ne un, i aquest seria el motiu principal pel qual hi ha menys denúncies. Abans de la reforma, l’any 2018, hi va haver 34 denúncies per estacionar un vehicle a un carril de circulació i nou per estacionar un vehicle que destorbi greument la circulació. En total, hi va haver 163 denúncies per estacionar malament durant el 2018. Mentrestant, el 2019, any en el qual va començar la reforma, n’hi va haver 27 per estacionar un vehicle a un carril de circulació i tres per estacionar un vehicle que destorbi greument la circulació. Crida l’atenció que el 2020, l’any en el qual es van finalitzar les obres i que va estar marcat per la pandèmia, hi hagi la xifra més alta de denúncies per aparcar malament en els últims cinc anys, un total de 168. Tanmateix, només en van ser tretze per estacionar un vehicle a un carril de circulació i dues per estacionar un vehicle que destorbi greument la circulació.

Amb la reforma del carrer ja feta, i amb un sol carril de circulació, el 2021 hi va haver només una denúncia per estacionar un vehicle a un carril de circulació i també dues per estacionar al nou carril bici. En total van ser 96 denúncies per aparcar malament. El 2022, en van ser 107, una de cada tipologia mencionada del 2021, i també quatre per estacionar un vehicle que destorbi greument la circulació.

Del que es queixaven els veïns i comerciants de la zona és que, després de la reforma, hi va haver un augment dels vehicles que aparcaven en zones no permeses, ja que no podien deixar-lo aturat en un carril de circulació. En aquest cas, i segons també detallen les estadístiques de l’Ajuntament de Girona, també es pot observar com els vehicles aparcats en llocs no permesos també ha baixat després de la rehabilitació del carrer.

Denúncies més freqüents

En aquest cas, les denúncies més freqüents són per estacionar el vehicle en una zona de càrrega i descàrrega, a una zona senyalitzada com a reserva d’estacionament, al davant d’un gual senyalitzat correctament o en el lloc per ús exclusiu de persones amb discapacitat.

D’altra banda, el nombre d’accidents que hi ha hagut al carrer de la Creu abans i després de la reforma no ha variat de forma considerable. De fet, va ser el 2019 que la xifra d’accidents va batre el rècord dels últims sis anys, un total de 28. Entre 2017 i l’any passat, la xifra s’ha mantingut força estable i fins i tot ha baixat, segons les dades facilitades per l’Ajuntament de Girona, que compta els accidents que s’han produït al carrer i també els que han tingut lloc a les cruïlles. Les del carrer Migdia o de la Rutlla en serien uns exemples.

El 2017 i 2018 es van comptabilitzar un total de disset accidents. L’any següent va ser quan la xifra es va disparar fins als 28, però el 2020 van tornar a baixar fins als dinou. Tanmateix, aquest any s’ha d’agafar amb pinces, ja que va estar marcat pel confinament derivat de la pandèmia, amb restriccions. Mentrestant, el 2021 només hi va haver tretze accidents, la xifra més baixa en els últims sis anys, i l’any passat va tornar a pujar als setze. Tot i així, segueix per sota la vintena.