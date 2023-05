Un equip científic de la Universitat de Girona (UdG) ha descobert les propietats d'un component de la melanina. En concret, es tracta de la indoloquinona, una molècula que es troba dins de la melanina i que resulta clau en la protecció solar. Els resultats són fruit de la col·laboració entre membres del grup Química Teòrica de Biosistemes (TCBioSys) de l'Institut de Química Computacional i Catàlisi de la UdG amb la McGill University de Montreal (Canadà) i l'Ohio State University (EUA). L'investigador que ha liderat l'estudi, Lluís Blancafort, assenyala que fins ara creien que la protecció a la radiació es feia a través de molècules molt complexes i, en canvi, ara "sabem que poden ser molt més senzilles".

Blancafort ha destacat que, gràcies a la descoberta, la comunitat científica tindrà l'oportunitat de preparar noves substàncies que tinguin funcions inspirades en la melanina, o de corregir disfuncions relacionades amb ella. A tal d'exemple, el científic ha ressaltat que la melanina podria estar relacionada amb l'Alzheimer o la sordesa, o a partir de la seva estructura es podran dissenyar components electrònics biocompatibles.

Per això, des de l'equip científic destaquen que el treball té un doble valor. "Hem identificat un ingredient molt important, i hem obert el camí per trobar més ingredients que ara per ara són desconeguts", ha remarcat Blancafort.

L'estudi s'ha publicat a la prestigiosa revista Nature Chemistry i és fruit de la col·laboració entre la UdG, la Universitat de McGill del Canadà liderada pel científic Jean-Philip Lumb i que ha dut a terme la síntesi de la indoloquinona. L'equip d'Ohio State, liderat per Bern Kohler, ha determinat la seva propietat protectora.

Blancafort també ha volgut destacar la importància de la bona comunicació que hi ha hagut entre les tres universitats.