Salt obre per primera vegada la Gassol

Aquest cap de setmana el Barri Vell de Salt acull la 25a edició de la Fira del Cistell. La novetat més destacada, i que molts saltencs aplaudeixen, és que han obert la Gassol per acollir la fira d’artesania, dues exposicions i alguns tallers. La Gassol era una fàbrica tèxtil que va tancar en el 2005 i que, des de llavors, no havia tornat a obrir les portes. Recentment, l’Ajuntament va comprar la fàbrica i té pensat obrir un nou equipament municipal.

Moltes de les persones que ahir van anar a la fira van aprofitar per visitar l’exposició que hi havia en aquest espai. Pels saltencs i els gironins poder entrar en aquest indret va ser el més increïble de la jornada, ja que, des de feia molts anys, que no podien fer-ho. Els altres visitants també van gaudir de la Gassol, però ho van fer d’una altra manera, ells van apreciar més la varietat de tècniques i materials utilitzats per fer els cistells exposats i no tant per l’espai.

A fora del recinte els carrers del Barri Vell també estaven plens de moviment. Persones grans, joves i famílies amb criatures passejaven entre les diverses parades. Els orígens de les persones eren ben diversos, hi havia gent de Salt i Girona, òbviament, però també gent que venia d’altres llocs de Catalunya, d’Espanya i, fins i tot, d’altres països. Hi havia una dona que era de París i que va venir ahir expressament a Salt per visitar la fira. Ella la va conèixer perquè en una fira de cistells d’Alemanya li van parlar d’ella i assegura que és molt coneguda dintre del món dels cistells. Malgrat tot, lamenta que s’hauria de fer més difusió. Per un altre costat, hi havia un matrimoni que va venir des de Galícia per veure les diferents tècniques en l’elaboració dels cistells.

De Catalunya, per exemple, un home va venir des del Maresma. Va descobrir la fira perquè la va veure en el diari. «Em sembla molt interessant i m’ha agradat molt la quantitat de parades i la qualitat i varietat dels cistells», va explicar. També va afegir que amb un dia «se’ns queda curta» i no descartaven tornar avui.

De Girona hi havia un matrimoni que feia anys que no visitaven la fira i es van sorprendre perquè «no recordàvem que fos tan internacional». Des de Salt estan molt contents i satisfets. Una veïna del Barri Vell va explicar que li agrada molt que vingui gent de tot arreu i assegura que la fira «enriqueix molt Salt i potencia el que de veritat és i no només el que la gent veu des de fora».

Nou equipament municipal

Molts dels saltencs que estaven ahir a la fira no sabien quin equipament municipal voldrien a la Gassol, però d’altres ho tenien molt clar. Un veí assegurava que haurien de fer alguna cosa relacionada amb els cistells, «sigui un museu, exposicions o per fer-hi formacions». A altres veïns els agradaria que fos un espai paral·lel a la Coma Cros «per no haver de travessar tot Salt». Voldrien que a la Gassol es fessin activitats, xerrades, actes culturals, fires, entre d’altres. Un lloc que les diferents associacions del municipi i els comerços de Salt puguin aprofitar.