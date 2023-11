La primera 'GameJam' de Girona comptarà amb més de 50 participants. Es tracta d'una competició per crear el millor videojoc que organitza el Centre Audiovisual i Digital El Modern per celebrar el primer aniversari de l'equipament. La competició arrencarà el divendres a dos quarts de sis de la tarda i es tancarà el diumenge a les quatre de la tarda. En aquest temps, els participants hauran de dissenyar un videojoc pensat per a ordinador i hauran de seguir una temàtica que els organitzadors anunciaran aquest divendres a l'inici de la competició. Hi participaran persones amb perfils diversos com ara programadors, artistes, músics, creadors d'efectes especials i animadors.

El format de la 'GameJam' serà híbrid ja que alguns dels participants treballaran presencialment al Modern, mentre que d'altres crearan el videojoc en remot a través de la plataforma Discord. Des del divendres a la tarda, els equips hauran de pensar i dissenyar un videojoc i entregar el seu projecte abans del diumenge 19 a les quatre de la tarda. Els guanyadors rebran jocs de la plataforma Steam i tallers de formació en línia en videojocs valorats en 300 euros. La competició és una de les activitats que impulsa el Modern per celebrar el primer aniversari de l'equipament, que es va estrenar el 21 d'octubre del 2022. En aquest any de vida, el Modern ha acollit la segona sala del cinema Truffaut i també es potencia la creació audiovisual amb dues ajudes de 10.000 euros per a projectes d'aquest sector. A més, s'han rebut 23 peticions per fer servir el plató que hi ha al Modern i s'han cedit espais per a usos acadèmics d'estudiants d'escoles audiovisuals. L'edifici també és la seu del GameGi, una incubadora de videojocs. En aquests moments el GameGi compta amb tres equips seleccionats (Player to Player, Mean Mink i Adhuc) que desenvolupen els seus projectes de videojocs abans de presentar-los a les empreses perquè el comercialitzin. En la primera edició es va treballar amb Artilogics i Kinniku Studio que van presentar els prototips de videojocs davant de 200 persones.