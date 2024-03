L’espai de Trobades amb Sostre, situada a la ronda de Pedret de Girona, ha acollit aquest matí la Festa d’Hivern on van assistir una setantena de persones. Cada canvi d’estació es fa un acte com aquest que es converteix en un esdeveniment obert a la comunitat local. Les persones voluntàries de la ciutadania es reuneixen amb aquelles que freqüenten el local.

Aquests actes no només serveixen com a punt de trobada, sinó que també s'aprofiten per inaugurar exposicions fotogràfiques, mostres de pintura i altres expressions artístiques si pot ser relacionades amb el món social. La música en directe i la poesia acompanyen aquestes celebracions, i acullen tant a persones sense llar com a ciutadans que no es troben en aquesta situació. Ambdós participen en els actes.

L'objectiu d'aquests esdeveniments no és simplement entretenir, sinó fer difusió de l'espai, donar-lo a conèixer a la ciutadania i treballar en la sensibilització i el coneixement del sensellarisme. A través d'aquestes experiències compartides, es busca crear una consciència més profunda sobre aquesta realitat social i fomentar la solidaritat i la inclusió.