L'Audiència de Girona ha imposat una multa de 300 euros a l'acusat que s'enfrontava inicialment a 5 anys de presó per retenir una dona en un pis de Girona la matinada del 26 de juny del 2022. Al final del judici, la fiscal va retirar l'acusació pel delicte de detenció il·legal després que la víctima es retractés i digués que, en realitat, el processat no la va deixar sortir per evitar que conduís beguda. Va mantenir, però, l'acusació per un delicte lleu de lesions. La sentència conclou que, durant la batussa per evitar que marxés, l'acusat va clavar mossegades "a diverses parts del cos" de la dona, li va tapar la boca i la va estirar pel braç i cabells. La víctima va renunciar a cobrar una indemnització per les lesions patides.

El cas el va jutjar la secció tercera de l'Audiència de Girona a finals de gener. Quan va arribar al Palau de Justícia, l'acusat s'enfrontava a una condemna de 5 anys de presó i a pagar multa de 60 dies per, presumptament, haver retingut una dona a casa seva i haver-la agredit per evitar que marxés. Quan en va sortir, afrontava només el pagament d'una multa de 300 euros. Això és perquè al final del judici, i després de la declaració de la víctima retractant-se, la fiscalia va retirar l'acusació pel delicte de detenció il·legal. Va mantenir, això sí, la petició de condemna per un delicte lleu de lesions. L'advocat de la defensa, Sergio Noguero, s'hi va adherir. La sentència, de la que ha estat ponent el magistrat Ildefons Carol Grau, recull allò que tant la víctima com el processat van explicar al judici. Que la matinada del 26 de juny del 2022, els dos van tornar a casa de l'acusat, al barri de Pedret, després de sortir de festa per la ciutat i haver begut alcohol. "Un cop al domicili, i estant els dos força beguts, el processat va indicar a la víctima que no se n'havia d'anar, pel seu evident estat etílic, i encara menys conduint", subratlla el tribunal. La dona va explicar que se li va posar entre cella i cella que volia tornar a casa seva, a Santa Coloma de Farners. Això va provocar "una disputa" entre els dos. Durant la discussió, l'acusat li va tapar la boca a la dona, la va estirar pel braç i els cabells i la va mossegar "a diverses parts del cos". Va ser abans que, alertats pels veïns, els Mossos d'Esquadra arribessin al lloc. La víctima va renunciar a cobrar una indemnització per les lesions que va patir. L'Audiència absol l'acusat del delicte de detenció il·legal i el condemna com a autor d'un delicte lleu de lesions a pagar la multa de 300 euros. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona