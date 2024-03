Els germans Roca han mostrat una clara aposta pels vegetals i l'ús d'aquesta proteïna en els menús dels seus restaurants per transmetre una "mirada ètica" als comensals en una ponència al Fòrum Gastronòmic de Girona. Els tres gironins han tancat la primera jornada del congrés culinari amb una demostració d'alguns dels plats que ofereixen a El Celler de Can Roca, en què en la majoria de casos hi ha una important reminiscència de les receptes tradicionals. Joan Roca ha defensat aquesta cuina com a base a partir de la qual ells hi apliquen noves tècniques que els permeten arribar a gustos i textures diferents. Per altra banda, els germans han defensat els pagesos i han criticat la "burrocràcia" que els impedeix treballar amb llibertat.