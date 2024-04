El festival Ludivers de Girona incorpora de noves propostes per al públic familiar

El Ludivers, el festival del joc i les cultures de la imaginació de Girona, celebra el 10è aniversari amb la incorporació de noves propostes relacionades amb el món lúdic i la creativitat adreçades al públic familiar. Aquest any, l’esdeveniment tindrà lloc del 2 al 5 de maig en dos espais principals: els jardins de la Devesa i la plaça de les Botxes. El gruix de les activitats es concentrarà el cap de setmana, d’11 h a 14 h i de 16 h a 19 h, a la Devesa, on hi haurà els sis planetes del festival.

Avui al matí, la tinenta d’alcaldia i regidora de Servei a les Persones de l’Ajuntament de Girona, Núria Riquelme i Zurita; el representant de Ludus Mundi i codirector del festival, Pau Regincós, i el tècnic de gestió del Centre Cívic Barri Vell-Mercadal, Jordi García Torroella, han presentat la programació del festival.

“El Ludivers posa l’accent en la importància del joc en les relacions entre els infants i amb les famílies, que també esdevé un element de cohesió del barri. El fet que una activitat que neix en un centre cívic com el del Barri Vell s’hagi acabat convertint en aquests deu anys en un festival del joc i de les cultures de la imaginació del qual pugui gaudir tota la ciutat i els seus visitants ens fa sentir orgullosos, i demostra el tarannà creatiu dels gironins”, ha explicat la regidora de Servei a les Persones del consistori, Núria Riquelme i Zurita.

L’esdeveniment arrencarà el dijous 2 de maig amb una tarda de jocs per a tots els públics a la plaça de Santa Susanna, al Mercadal. La proposta, oberta a tothom entre 17 i 19 h, es durà a terme amb la col·laboració de la botiga de joguines Zeppelin. A banda, aquell mateix dia al matí, diverses entitats col·laboradores del Ludivers participaran en una secció especial de presentació del festival a l’emissora de ràdio municipal Girona FM.

Algunes novetats

Una de les principals novetats d’aquest any serà la primera edició del Mercat Ludiversal de joguines de segona mà, que es farà el divendres 3 de maig, a la plaça de l’U d’Octubre del 2017, i que anirà adreçat a tota la ciutadania que hi vulgui participar. Al llarg de la tarda, de 16 a 19 h, la plaça acollirà aquesta i altres propostes per als infants, entre les quals el Joc de la Mosca Gegant, promogut des de la Regidoria de Llengua Catalana de l’Ajuntament de Girona, o un espectacle de titelles amb la Mula Baba i la Fal·lera Gironina.

Com és habitual, a partir del 4 de maig, coincidint amb el cap de setmana, els planetes del Ludivers començaran a orbitar a la Devesa. Un dels planetes que integraran el festival serà l’Imaginari, on els infants trobaran un punt de lectura familiar amb diferents contes i un jardí pop-up entorn de personatges imaginaris i del món fantàstic gràcies a la participació de la Xarxa de Biblioteques de Girona. El segon planeta que es podrà veure serà el Gastrolúdic, amb propostes culinàries i relacionades amb l’alimentació saludable.

També hi haurà el planeta Articiència, amb tallers artístics i científics per a totes les edats; el planeta Click&Dit, dedicat a les noves tecnologies i als videojocs, i el planeta Juganer, amb un munt de jocs de taula moderns i tradicionals. Precisament aquests dos darrers planetes incorporaran canvis respecte l’edició anterior. D’una banda, el planeta Click&Dit comptarà amb la col·laboració d’El Modern. Centre Audiovisual Digital, que hi presentarà el programa d’incubació de vídeojocs GameGi, i de l’Escola de Cicles Formatius CIFOG. D’altra banda, en el planeta Juganer hi participaran enguany una trentena d’editorials que donaran a conèixer el funcionament de cada proposta de joc perquè tothom en conegui les regles, i serà també una zona amb prototips i tornejos.

El cinquè planeta que es podrà visitar serà el Miniplaneta, dedicat als més menuts i a les més menudes i que consta de diversos espais i materials perquè puguin interactuar de manera lliure i espontània. L’espai estarà ubicat dins els jardins de la Rosaleda, buscant un entorn més amable i protegit per als nens i nenes més petits.

Finalment, destaca l’espai Satèl·lits del festival, una zona ampla amb diferents jocs i instal·lacions per moure el cos. En aquesta edició, el planeta disposarà d’un espai “agility” en què els gossos també podran anar a jugar.

Xerrades i conferències

De forma paral·lela, el festival ha programat un seguit de xerrades i conferències al voltant del joc i de l’educació sota el nom de “Ludivers and talks”, que es portarà a terme a l’Espai Cívic La Rosaleda. S’hi presentaran dues de guies de jocs pensades per a les biblioteques municipals i altres llibres relacionats amb el món dels jocs. A més, tant al matí com a la tarda de dissabte i diumenge, qui ho vulgui podrà gaudir d’espectacles “ludiversals” per a tots els públics.

El festival Ludivers és organitzat per l’Ajuntament de Girona, a través del Centre Cívic Barri Vell – Mercadal, i l’entitat Ludus Mundi, i compta amb la participació de nombroses entitats i associacions del territori, així com d’agents privats.