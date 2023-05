Dins de la seva política d’expansió i creixement RE/MAX Brava Roses, immobiliària líder a Roses i la Costa Brava, ha obert recentment a la ciutat de Girona una nova oficina sota la denominació RE/MAX Brava G. L’empresa immobiliària de referència en l’àmbit internacional i número 1 del món, amb presència a 110 països, una plantilla de 140.000 agents i una xarxa de 8.000 oficines, ha fixat ara el seu objectiu en el mercat de la capital gironina. I per aconseguir aquesta visibilitat sota la gerència d’Andrés Silvestre inaugura una oficina al carrer Barcelona 124, una de les principals entrades de la ciutat i una zona de gran interès urbanístic des de la implantació de la nova Clínica Girona o la reforma d’El Corte Inglés.

L’esperit és el mateix. Que l’agent comercial treballi amb el client per gestionar les operacions de compra venda més interessants. Per aquest motiu, es té molt present i es té molt clar la formació de l’agent immobiliari. Aquest és un element clau a la companyia. De fet, REMAX és l’única empresa del sector que disposa d’una universitat pròpia des d’on es formen els agents. Aquesta formació és la que dota d’un element diferenciador als seus agents comercials.

L’empresa dona suport tecnològic per a la formació els agents a través d’una plataforma. I, al final, qui es beneficia d’aquesta bona preparació és sens dubte el client. De fet, REMAX és capdavantera en la formació del seu personal a nivell jurídic i comercial. Als Estats Units -on va néixer la companyia- la figura de l’agent immobiliari gaudeix d’un gran prestigi.

A l’oficina de Girona hi treballaran inicialment 7 agents, però l’objectiu és arribar a una cinquantena de manera progressiva. Actualment, s’està portant a terme el procés de selecció i reclutament. El seu servei professional i humà es trasllada al client oferint-li un servei que cobreixi totes les seves necessitats. Per això també, es treballa amb absoluta transparència i confiança.

Pel que fa a la seva política d’expansió comercial, atreu especialment que a la capital gironina hi resideix un alt percentatge de ciclistes professionals atrets per les condicions naturals i el nivell de vida de la demarcació. Girona es considera un bon mercat per a les operacions immobiliàries.

La nova oficina gironina estarà especialitzada en la venda, adquisició i gestió de manera integral de propietats immobiliàries. Els seus professionals donaran tot l’assessorament i consells necessaris per aconseguir les millors condicions en qualsevol operació. La seva garantia està plenament acreditada per una trajectòria de molts anys i pel seu profund coneixement del mercat immobiliari. La confiança en un agent de la companyia es tradueix en un bon resultat sigui quin sigui el client.

El seu origen i les grans xifres

REMAX va ser fundada l’any 1973 per David i Gail Liniger als Estats Units i encara mantenen la seva propietat. El nom ve de l’abreviatura Real Estate Maximums i des dels Estats Units ha aconseguit estendre la seva xarxa de negocis a través del sistema de franquícies. Actualment, està present a més de 110 països amb més de 140.000 associats repartits a més de 8.900 oficines. A Espanya disposa de 2.500 agents.