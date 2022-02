Torna la passió AMB UN SUV DE NIVELL

Alejandro Mesonero no entén de reptes impossibles, i el seu cap a Alfa Romeo, Jean Philippe Imparato, tampoc. Tots dos són els responsables d’haver de rellançar una marca que alguns donaven per desnonada i que, lluny de morir, ressorgirà amb un batec més fort que mai.

Per iniciar aquesta nova etapa Alfa Romeo s’apunta a la moda del segment SUV amb el llançament del nou Tonale, un cotxe que es produirà a la planta de Giambattista Vico (Pomigliano d’Araco) i que arribarà al mercat abans no s’acabi l’any. Amb aquest vehicle la marca anuncia una veritable “Metamorfosi”.

La marca italiana del grup Stellantis ha desenvolupat un vehicle totalment nou, pensat per trencar aquesta barrera passional i demostrant que també es pot ser funcional. El Tonale (les comandes del qual es podran realitzar a partir del mes d’abril) presenta una musculatura frontal que recorda al disseny dels SZ Zagato o el concept Proteo i fa evident aquesta funcionalitat gràcies a un disseny racional ple d’ADN Alfa, reprès per Alejandro Mesonero després de la seva arribada a la marca.

Les tres reixetes del frontal mantenen la imatge ‘trilobo’ tan característica de la marca, incorporant també llums full LED Adaptative-Matrix desenvolupades conjuntament amb Marelli. La part posterior no arrisca tant en el seu disseny, amb una línia de llum que recorre la defensa formant tres zones lluminoses. El nom Tonale, amb grafia manual, presideix el centre de la porta del maleter.

Es tracta d’un vehicle totalment nou que evoluciona la línia de l’Stelvio i registra una longitud de 4,53 metres, una amplada d’1,84 d’amplada i una altura d’1,6. Les seves dimensions fan presagiar una gran acceptació als mercat urbans. I per si algú es despista i encara no sap què és un Alfa Romeo, les llantes exclusives amb el característic dibuix de dial de telèfon ho expliquen.

L’interior està orientat al 100% cap al conductor, ja que tota la informació apunta cap a ell. El volant (amb el botó d’arrencada inclòs) té un disseny esportiu amb les lleves situades al seu darrere i que no són solidàries amb el volant, estant ancorades a la columna de direcció (al més pur estil de competició). Utilitza dues pantalles TFT, una per a la instrumentació (10,25 polzades) i una altra a la consola central (12,3 polzades) per als sistemes multimèdia i de control, entre els quals destaca el sistema Amazon Alexa amb assistent vocal. Introdueix el nivell 2 de conducció autònoma, amb nous elements d’ajuts a la conducció.

Alfa Romeo aposta per mantenir un motor dièsel (amb 130 CV però no per a tots els mercats) i dos de gasolina microhíbrids amb bateria de 48 volts i potències de 130 i 160 CV. També proposarà com a joia de la corona el motor híbrid-endollable de 275 CV i tracció total (Q4) que anuncia una autonomia en mode 100% elèctric de 60 quilòmetres (80 quilòmetres en conducció urbana). El motor elèctric, juntament amb el de combustió, allarga l’autonomia del Tonale fins als 600 km.

UNA MARCA PASSIONAL

El màxim responsable de disseny d’Alfa Romeo, Alejandro Mesonero-Romanos, va arribar l’any passat a la marca amb ganes de guerra. Després del seu exitós pas per Seat i Cupra i una fugaç transició per Dacia, va arribar a la firma italiana per traslladar el seu estil ple de passió.

Del Tonale, el llançament del qual es va endarrerir per millorar alguns aspectes després de l’arribada d’Imparato a la direcció, l’atreuen dos elements: «És un model d’èxit, molt homogeni i elegant. I ens avança un futur que serà fascinant. Llançarem un model per any fins al 2026... i fins al 2030 ja tenim coses tancades». Mesonero reconeix que el Tonale transmet molt i que demostra «la passió i l’esperit de la marca en la fluïdesa de les seves línies, que trenquen la barrera del que és passional per endinsar-se en una aposta molt funcional». A més, Mesonero es declara un enamorat del concepte ‘trilobo’ que presideix el frontal del Tonale.