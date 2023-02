Un supervendes d’allò més esportiu

La gran acollida de les versions GR Sport ha posat les coses més fàcils a Toyota, ja que sabien que havien de completar la seva oferta amb el SUV més venut del món, el RAV4 GR Sport. Es tracta del darrer model en arribar a aquest catàleg inspirat en les victòries de Toyota Gazoo Racing al Ral·li Dakar o al Mundial de Ral·lis, i ho fa amb unes dosis de disseny exterior i interior que permeten identificar-lo fàcilment, però sense arribar a ser un paquet estètic exagerat o massa aerodinàmic.

En aquesta versió trobem una graella exclusiva amb un disseny diferent que simula la G (de GR). Els llums antiboira són lleugerament més grans i s’emmarquen en forma de boomerang. El més destacable, però, és el detall en gris metal·litzat de la protecció inferior dels dos para-xocs. La part posterior guanya presència amb una malla a la zona inferior, l’embellidor negre brillant sota la lluna i la insígnia GR. Les llantes són exclusives per al model GR Sport: tenen 19 polzades i un disseny de 5 radis dobles en acabat brillant.

El RAV4 GR Sport de l’edició de llançament llueix la combinació del color vermell Emoció amb el sostre, l’aleró i el pilar central en combinació amb el negre. Però aquesta no és pas l’única opció.

Per a l’interior Toyota aposta pels colors foscos, podent així centrar-se en la conducció. Una circulació que manté els estàndards de confort que ofereix un RAV4 convencional, però amb seients de regulació elèctrica i tapisseria de cuir sintètic combinada i costures en gris platejat. Al reposacaps llueix gravat en relleu el logotip GR, que es repeteix al volant multifunció. El gris fosc de l’exterior s’inclou en peces com les reixetes de ventilació, el marc de la consola central i una línia decorativa que travessa el tauler de comandaments.

A Espanya està disponible un únic paquet anomenat GR Sport Plus, que inclou el sostre panoràmic, càmera de visió 360 graus, equip de so prèmium JBL, lleves en el volant i el sistema Smart Connect+. Una ampliació que fa que el preu d’aquest SUV sigui de 50.600 euros, el mateix preu que trobem en un RAV4 Luxury o Adventure Plus (topalls de gamma).

Canvis que gairebé no es note.

En una situació com la de les carreteres sueques és difícil valorar els canvis dinàmics de la versió GR Sport respecte les normals. Toyota assegura que la suspensió és més rígida, millorant així l’agilitat i l’aplom del cotxe als revolts. La veritat és que, de totes les sensacions, em quedo amb la de tenir una direcció que transmet millor el que passa als eixos.

Quant a la seva propulsió, estarà disponible en la seva versió híbrida convencional i híbrida endollable, totes dues de tracció total. La primera opció, de 222 CV de potència, ja està disponible al configurador. Per la seva banda les versions PHEV, de 306 CV conjunts i fins a 75 km d’autonomia elèctrica, no estaran disponibles fins l’any 2024.

La tracció AWD-i és present en les dues versions i va ser clau perquè l’experiència a Lulea fos excel·lent. Amb els camins gelats i nevats el funcionament d’aquest sistema de tracció va resultar òptim, ajudat també pels pneumàtics Nokian amb claus. El sistema de tracció a les quatre rodes AWD-i del RAV4 es nodreix del motor elèctric addicional, que es col·loca sobre l’eix posterior i rep l’energia regenerada durant frenades o desacceleracions.

Novetats del Model Year 2023.

El RAV4 GR Sport ens serveix per parlar també de les millores que introdueix Toyota aquest any 2023. Es tracta d’evolucions en l’apartat tecnològic, amb especial atenció al sistema d’infoentreteniment. Un bon exemple és el quadre d’instruments de 12,3 polzades, que és de sèrie al GR Sport i que estrena gràfics millorats juntament amb les temàtiques Casual, Smart, Tough i Sporty. En funció de la que triem apareix una disposició diferent dels indicadors (consum, selecció d’àudio, connectivitat...) però sempre manté el velocímetre i la marxa engranada al centre.

Pel que fa a la pantalla central, el RAV4 introdueix de sèrie la superfície de 10,5 polzades amb Toyota Smart Connect (Connect+ a Espanya). S’integra millor al tauler de control, malgrat l’acabat negre del marc em segueix semblant massa ample, de poca qualitat i que s’embruta amb facilitat. Això sí, es nota la millora dels gràfics i la seva nitidesa. A més, la connexió sense fils amb Apple CarPlay és tot un encert... llàstima que segueix sense ser possible per a Android Auto. L’assistent de bord per veu «Hey Toyota» ha rebut millores i reconeix ordres naturals, com per exemple «tinc fred».