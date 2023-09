Cada vegada estan apareixent nous models d'automòbils amb un munt de novetats tecnològiques. La gran majoria s'estan provant als seus països, després de passar rigorosos controls de seguretat i amb unes limitacions de velocitat importants, ja que, com cada vegada són més autònoms, hi pot haver algun error fins a arribar a la "perfecció". Tot i les novetats que hi ha, que són moltíssimes, aquesta última ens ha deixat bocabadats: un cotxe que pot flotar.

Aquest model ha estat fabricat per la marca xinesa BYD i és un model tot-terreny, elèctric i que pot navegar a 3 km/h. Aquest vehicle pot flotar durant 30 minuts, a la velocitat indicada, prèviament. Aquest magnífic vehicle ha estat batejat amb el nom Yangwang U8 Premium. Les característiques del Yangwang U8 Premium, segons AutoBild El seu sistema de propulsió és totalment elèctric, compost per 4 motors i amb 1.200 CV. Té una autonomia per càrrega de 1.000 kilòmetres i pot passar de 0 a 100 Km/h en 3,6 segons. A més, pot girar sobre el seu propi eix vertical en 360° i per últim, però no per això menys interessant, té la funció de poder mantenir-se a la superfície, en cas d'haver-hi molta aigua. Aquesta última opció és la més al·lucinant i important si parlem de seguretat, ja que en qualsevol moment una riuada o una distracció ens pot portar a patir un problema que ens pot portar a la mort, cosa que ja hem vist en diverses ocasions. Els cotxes normalment s'enfonsen i trobar aquesta meravella pot fer que moltes vides se salvin El vehicle Yangwang U8 Premium utilitza uns sensors per detectar quan ha d'actuar de forma immediata, desactivant el motor, aixecant la suspensió, canviant el sistema de climatització a recirculació interna, tancant les finestres i obrint el sostre corredís, el qual, pot servir per sortir ràpidament del cotxe en cas d'emergència. El cotxe tindrà una autonomia de 30 minuts mantenint-se sobre la superfície, a una velocitat de 3 Km/h i amb una autonomia envers la seva conducció, ja que podrem girar el volant segons ens convingui per posar-nos fora de perill i portar el cotxe cap a la direcció desitjada.