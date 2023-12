Si heu rebut alguna vegada una multa per excés de velocitat, potser desconeixeu que aquesta sanció ha de complir amb certs requisits en el cas que la condició l'hagi detectat un radar. Qualsevol error en les dades del vehicle a què va dirigida la multa o en la presa d'imatges pot acabar en un recurs de la sanció.

EL FUNCIONAMENT DELS RADARS PERQUÈ NO S'INTERPOSI UN RECURS

En cas que ja us hagin multat, aquest post us pot ajudar a recórrer una futura sanció. Per exemple, el dispositiu ha d'estar regulat i revisat per experts; altrament, el radar no serà vàlid. A més, a mesura que es van incorporant nous sistemes i dispositius de control del trànsit, passa que els agents de trànsit obliden que hi ha moltes més regles a complir si volen que les sancions que imposen siguin reals.

Si el radar ha de funcionar perfectament i superar diferents controls (com el control meteorològic), el suport sobre el qual es col·loca el dispositiu també ha d'estar homologat i no afectar ni interferir en els mesuraments que facin els vehicles que cobreixen.

I més enllà de les normes tècniques imposades per la DGT, hi ha normes i requisits que estableix la Unió Europea i que s'han de complir. En cas contrari, com a conductor podràs interposar un recurs per eliminar la multa de trànsit.