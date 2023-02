El programa 30 minuts de TV3 estrena aquesta nit, a les 22.10 h, la producció pròpia Atrapats pel gasoil, un treball de Jordi Regàs i Sara Segarra. El preu del dièsel no deixa de donar ensurts. Si a mitjans del 2022 superava el de la gasolina, ara amenaça de tornar a disparar-se. Tot i que molts en culpen Rússia, la pujada de preus ja havia arrencat abans. Per visualitzar la dependència que tenim d’aquesta matèria primera, el documental analitza com influeix en un producte alimentari com el pa. Les conclusions, segons indica la cadena pública en un comunicat, no són massa tranquil·litzadores. El resultats es poden veure al llarg de la producció.