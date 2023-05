Monica Bellucci negocia per sumar-se a l’elenc de la pel·lícula «Bitelchús 2»

L’actriu italiana Monica Bellucci està en negociacions per formar part de Bitelchús 2, que té previst estrenar-se el 2024, trenta-sis anys després de la primera pel·lícula. Tot i que els detalls de la trama de la segona part de la història, dirigida novament per Tim Burton, segueixen sense revelar-se, The Hollywood Reporter avança que Bellucci està sent considerada per al paper de l’esposa de l’excèntric fantasma, a qui tornarà a donar vida l’actor nord-americà Michael Keaton. El film s’estrenarà el 6 de setembre de 2024 amb un repartiment en què també repetirà l’actriu Winona Ryder i al qual s’hi sumaran Jenna Ortega i Justin Theroux.