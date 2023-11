El programa Salvados, de la Sexta, s’endinsa avui en la Legió per conèixer què va passar amb Alejandro Jiménez, un jove que va morir per l’impacte d’una bala durant unes maniobres en 2019. La versió oficial, sostinguda per tota la companyia a la qual pertanyia el mort, era que la causa va ser el rebot d’una bala, un desafortunat accident. Però aquest relat no s’ajustava al que declara un dels testimonis, el també legionari Fran Jordi. Company del mort i present en les maniobres, Fran va decidir explicar la seva versió a la Guàrdia Civil i ara trenca el seu silenci en televisió.

Fran recorda en l’entrevista tot el que va passar el dia de les maniobres, com els comandaments van canviar l’exercici una vegada complert l’objectiu inicial, i com van veure caure al seu company Alejandro, per un tret al pit. Una versió que dista molt de l’oficial. Segons Fran, les irregularitats van començar poc després, quan els comandaments els van ordenar recollir els casquets de bala, alterant l’escenari del que podia ser un crim i van donar instruccions sobre el que calia declarar davant la Guàrdia Civil. El company afirma que els van ordenar mentir sobre les seves posicions reals en el moment del tret. I amb això traïen el jurament de companyonia. Fran va decidir no mentir, seguir els seus principis i permetre que la família del mort conegués la veritat. Va informar la Guàrdia Civil, que ja sospitava que alguna cosa no encaixava, que els comandaments i la companyia intentaven amagar alguna cosa. «Allà va començar el meu calvari», assegura. Quan els seus companys i superiors van saber el que havia explicat, van començar els insults, l’assetjament i les amenaces dels quals fins llavors es deien els seus germans legionaris. Fran assegura que va viure «un autèntic malson». Gonzo parla també amb Juanjo Jiménez, pare del legionari mort. Ell va servir dotze anys en l’Exèrcit de l’Aire i es va creure la versió oficial.