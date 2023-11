Movistar Plus + ha iniciat a Bilbao el rodatge de Querer, la primera sèrie de televisió que dirigeix Alauda Ruiz de Azúa, directora de la pel·lícula Cinco Lobitos, guanyadora de tres premis Goya. La sèrie estarà protagonitzada per Nagore Aranburu, Pedro Casablanc, Miguel Bernardeau, Iván Pellicer i Loreto Mauleón. La sèrie, que arribarà a la plataforma en algun moment de 2024, segueix la història de Miren, una dona que després de 30 anys casada i amb dos fills en comú, abandona el domicili conjugal i denuncia el seu marit per violació continuada. A més d’assumir la direcció, Alauda Ruiz de Azúa firma els guions al costat d’Eduard Sola i Júlia de Paz.