- Divendres 1 a les 23 h al Yeah! Indie Club (Girona)

Litus continua presentant Chadanaca o El gozo aterrador de bailar al borde del tejado (U98 Music, 2022) pels escenaris de tot el país. El músic i cantant, conegut pel gran públic per haver portat la veu cantant de la banda del programa Late Motiv d'Andreu Buenafuente, aterra aquest divendres al Yeah! de Girona per un oferir un concert que promet ritme i emocions.

2. Una jam amb cervesa artesana a El Sindicat de Girona

- Divendres 1 a partir de les 22.30 h al bar El Sindicat de Girona

La cerveseria artesana El Sindicat, situada al cèntric carrer de la Barca de Girona acollirà aquest divendres a la nit una de les seves populars jams. La vetllada convida a compartir una bona estona amb música en directe per a tots els gustos i la millor cervesa artesana.

3. Fòrum del formatge artesà i català a Girona

- Dissabte 2 i diumenge 3 de 10 h a 20 h al Passeig de la Devesa de Girona

El Fòrum del Formatge Artesà i Català pretén ser un punt de trobada del sector formatger i els amants del formatge i, a la vegada, un espai destinat a crear sinergies amb públic més professional, prescriptors del formatge. També hi haurà ponències, demostracions culinàries, sessions de tast i un concurs. Consulta la programació aquí.

4. Torna el Vila del Llibre a l'Escala

- Divendres 1, dissabte 2 i diumenge 3 a la platja de les Barques de l'Escala

La cultura grega serà la convidada d'honor de la sisena edició del festival, que ha comissariat l'hel·lenista Eusebi Ayensa. Com cada any, el festival literari d'hivern comptarà amb taules rodones literàries, tallers d'oficis de llibres, espectacles, recitals poètics, activitats per a les escoles i contacontes, entre altres.

5. Mostra de Pastisseries de Figueres

- Dissabte 2 de 10 h a 20 h a la Rambla de Figueres

La Mostra de Pastisseries de la Figa Dolça se celebrarà aquest dissabte a la Rambla de Figueres i comptarà amb la participació de set estands de pastisseria, un celler com a convidat especial i l'Escola d'Hostaleria de Figueres. A banda de poder degustar productes de tota mena, la cita inclourà animació i música en directe.

6. "Los Versos Sáficos" de Christina Rosenvinge a Girona

- Dissabte 2 a les 20 h a l'Auditori de Girona

Acompanyada per Amaia Miranda a la guitarra, Irene Novoa al baix, teclat i cors i Xerach Peñate a la bateria, Christina Rosenvinge presenta aquest dissabte en directe a Girona "Los Versos Sáficos", l'àlbum on ha gravat els temes que va compondre per al projecte teatral Safo.

7. Teatre amb salut mental a La Planeta de Girona

- Divendres 1, dissabte 2 i diumenge 3 a la sala la Planeta de Girona

Marta Montiel i Elies Barberà proposen aquest cap de setmana a La Planeta de Girona "A la deriva", una peça de teatre documental que aprofundeix en problemàtiques relacionades amb la salut mental. Amb direcció de Lara Díez Quintanilla, l'obra parteix d'entrevistes a persones i a familiars de persones que han viscut ingressos psiquiàtrics al llarg de les últimes dècades.

8. Portes obertes als museus de Girona

- Diumenge 3 durant tot el matí als museus de la ciutat de Girona

Com cada primer diumenge de mes, els museus de Girona obren les portes gratuïtament a tothom. Una oportunitat per gaudir lliurement de les col·leccions del Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona, del Museu d'Art, del Museu d'Història, del Museu d'Història dels Jueus i del Museu del Cinema.

9. Alba Armengou & Vicente López Duo a Banyoles

- Diumenge 3 a les 18 h a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles

La trompetista i cantant Alba Armengou i el guitarrista Vicente López van formar fa quatre anys un duo amb el qual mostren la seva versatilitat amb un viatge musical que va des del jazz dels 50 fins als ritmes brasilers i els boleros. La seva proposta aterra aquest diumenge a la tarda a l'Ateneu de Banyoles.

10. Besalú, ciutat jueva

- Dissabte 2 i diumenge 3 al nucli antic de Besalú

El municipi de Besalú celebra aquest cap de setmana Besalú, ciutat jueva, una cita que proposa viatjar per la història del seu nucli antic. Dissabte tindrà lloc la presentació de la ruta senyalitzada d'El pont del jueus de Martí Gironell, mentre que diumenge hi haurà mercat del call i visites guiades.