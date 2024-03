¿Et tenen fregit? Combina-ho amb les millors fregitel·les de Barcelona

Prometem no dir res al teu cardiòleg. El teu nutricionista no se n’assabentarà. Avui toca pecar en gran. ¿Quin sentit té la vida, si no pots amanir-la de tant en tant amb un bon fregit? Segurament no és l’opció més healthy, però tot el que és bo passa una factura. I ho saps. Avui menjarem croquetes, rostes, xurros dolços i salats, caçó en adob i fins i tot una lasanya fregida. ¿La llibreta amb missatges motivacionals del teu personal trainer? Directa a la fregidora.

1. Fregit al celXurros de patata

Darrere de la barra, destaca una màquina de xurros que funciona a preu fet. En ella es fabriquen i fregeixen els arxiconeguts xurros de patata de la Señora Dolores (Marquès de Campo Sagrado, 27). La ració és enorme i no hi ha taula que se’ls salti, però són només un petit episodi d’una carta dividida en fregits i crus, que és plena de sorpreses. Ens interessa el fregit, és clar, i els xurros de patata triomfen: són llaminers, estan cruixents i venen amb una salsa vigoritzant. Provo també la primera lasanya fregida de la meva vida, un mos celestial, amb una salsa de tomàquet i una crosta de felicitat que la fan irresistible.

De la secció de suggeriments, sobresurt un plat amb delicioses porcions de llengua fregida i una meravellosa picada de gilda: estratosfèric. El bar del cuiner de Perpinyà Mathieu Pérez és un espai que inventa sense inventar, una cosa vella que té gust de nou. Imprescindible cobrir-se el fetge amb alguns dels seus magnífics vins naturals.

2. Sanlúcar ‘connection’Fregits andalusos

Molt respecte per La Chana (Poeta Cabanyes, 8). Em queda clar que estic a San Lúcar de Barrameda quan demano un fino i em diuen que d’això res, que mançanilla. En aquesta parada de fregits gaditana ubicada al Poble-sec, la fantasia té lloc en les profunditats de la seva fregidora. Molt art en un espai reduït i autèntic, amb una terrasseta molt cuidada i rock’n’roll a les venes. El mateix rock’n’roll que destil·la el seu extraordinari caçó en adob. No he provat res igual a Barcelona: tan esponjós per dins, amb un fregit tan perfecte per fora... Cada mos, un petit orgasme.

Em regalo també mitja ració d’ortigues de mar, que és diumenge, i tornen a tocar les campanes de casament: m’hi vull casar, amb el seu fregit crostós, amb el seu sabor a estiu. Un d’aquests locals que gastaria de tant recomanar.

3. Atmosfera porcColesterol ‘forever’

La torre de rostes del Lauria 2 (Roger de Llúria, 2) em produeix les mateixes emocions que el més bonic edifici d’Antoni Gaudí. Aquesta construcció porcina hipnotitza el transeünt, li xiuxiueja a l’orella: «que el bombin, el teu nutricionista».

Lauria 2 és un bar de tota la vida que es resisteix a cedir a la pressió dels nous temps, una rara avis a la dreta de l’Eixample que va parar els rellotges fa 30 anys. La seva especialitat, des de temps immemorials: la rosta. Desconec si són les millors de BCN, però les rostes del Lauria tenen encant i pes històric. Cruixents, olioses, salades, desbordants de felicitat. Acompanya-les amb el també llegendari entrepà de pernil ibèric de la casa.

Per cert, no gaire lluny del Lauria, a El Viti Taberna (passeig de Sant Joan, 62), també es llancen a la fregidora rostes de premi Nobel al colesterol: tendres en la seva cara interior, explosives a l’escorça, tallades a trossets moníssims. Oink.

4. CroquetesllegendàriesLa reina fregida

Polleria Fontana (Sant Lluís, 9) ha canviat de mans, però tot continua igual. Aquest clàssic de Gràcia emprèn una nova etapa sense tocar els fogons, sent fidel a la cuina tradicional i les tapes que tant estima la seva parròquia. Pots enamorar-te de la ploma ibèrica o del melós de vedella. Fins i tot meravellar-te amb les crestes japoneses farcides de pollastre a la catalana amb prunes. Però continuaràs sent fidel a les seves croquetes old-school de pollastre rostit i pernil ibèric, un dels emblemes de la casa, unes peces oblongues que s’evaporen en segons: bona escorça, farcit cremós, ¡sabor!

També provo les croquetes de formatge de tupí amb trompetes de la mort: circulars, juganeres, amb el formatge al volum correcte. Excel·lent fregit també en els calamarsets arrebossats amb parmentier de bolets: sense tonteries, curteta i al peu.

Si vols una alternativa croquetera, no et perdis les joietes de pernil o pollastre de Los Tortíllez (Consell de Cent, 299): ouiges comestibles per contactar amb la teva difunta àvia.

5. Del mar a l’oli‘London calling’

El millor fish & chips que he provat es menja a Barcelona. Ho sento, Londres. El 2015, els germans Alam van tenir la gran idea de portar a Barcelona aquest plat tan britànic, però van decidir tractar-lo amb picades d’ullet als seus orígens asiàtics i a la cuina mediterrània. Els restaurants de The Fish & Chips Shop utilitzen peix fresc de qualitat per al seu producte estrella, que arriba embolicat en un con de (fals) diari, com manen els cànons. La carn és tendra i sucosa. La peça es cobreix amb una tempura fumada, cruixent. L’acompanyen unes patates fregides especiades que ballen claqué al teu paladar.

En els entrants, hi ha altres fregits addictius, com el caçó en adob o el pop arrebossat, un altre hit que el teu cardiòleg no aprovaria, però es menjaria igualment. / Casanova, 91 / Balmes, 240 / Rocafort, 70 / Pepe Rubianes, 37.

6. Pollastres germansA la cresta

El pollastre fregit coreà ensenya la seva arrebossada poteta als carrers de BCN. Yummy Fried Chicken (Còrsega, 537) és un dels nous temples cuquis dedicats a aquesta recepta per a negacionistes del colesterol. Aquí cal anar per feina amb la safata quadriculada amb una degustació completíssima de diferents varietats de pollastre fregit coreà. Porta patates fregides i adobats, i costa 19,95 euros.

Si els fregits coreans et semblen poca cosa, sempre pots anar a Dr. Beer & Mr. fried al Raval. Pollastre fregit cajun, al més pur estil Nova Orleans. Peces sucoses, imponents, amb un arrebossat eixordador. Atenció: els dimarts i dimecres a partir de les 17 h: bufet lliure d’aletes. Si és dijous, pregunta per la safata amb 1 kg de pollastre fregit. I recorda el que va dir Carlos Jesús: avui riuen, demà ploraran.

7. Peixet ‘superstar’llegenda viva

Fer un article sobre fregits a Barcelona i no caure agenollat davant la fregidora de La Plata (Mercè, 28) és poc menys que una heretgia. Res es pot afegir a la llegenda: el seu peix fregit és insuperable, estel·lar, inamovible, com les poques tapes que componen el seu menú des de 1945. Vermut de la casa sense res o cop de porró per baixar-ho tot. I no t’oblidis de fer un petó al terra abans de sortir.

6. Xurros amb merinesEnergia en barra

La xurreria barcelonina més tiktokera va tornar a finals de l’any passat per a tranquil·litat de la seva nombrosa clientela i els seus centenars de milers de followers. Situada ara al carrer de Padilla, 161, J. Alpuente pontifica quan es tracta de dolços fregits mata-ressaques. Reel obligatori, és clar.