72% i sensellarisme

Segurament no és la millor solució però tampoc és la pitjor. Segurament caldria, per començar, collar els grans tenidors perquè no tinguin habitatges buits durant anys ni fessin fora gent de les cases, a la mínima que legalment fos possible. Però mentrestant algú, suposadament, treballa per trobar aquesta millor solució, les persones sense sostre han de poder rebre una atenció digna allà on estiguin.

A Girona, hi ha el Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa. A les comarques gironines no hi ha res més semblant i sembla que ningú vulgui que n’hi hagi enlloc més. En part, perquè per molta gent, aquest tipus de centre és sinònim de problemes. Sigui com sigui, a Girona funciona aquest servei, des de fa molts anys. Ara, l’Ajuntament ha anunciat que pretén obrir un segon edifici amb un servei semblant. Però, ha de quedar pràcticament només en mans de l’Ajuntament de Girona, només perquè és la capital? Mirant el pressupost del 2022, la Sopa va tenir 1.474.925 euros d’ingressos. D’aquests, el 72% eren transferències de l’Ajuntament de Girona. O sigui, 1.060.000 euros. Salt, 33.000 euros. La Generalitat, només 155.000 euros. La Diputació, 180.000 euros. Massa poc. I cap altre ajuntament. Quanta misèria. La resta són donacions privades i d’ONG (Creu Roja, Caritas i patronat de la Santa Creu- La Selva). Això és així des de fa massa anys. I tothom callant o xiuxiuejant: «ves a Girona».