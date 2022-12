Hi ha una manera d’evitar que ningú pateixi per no tenir allò més bàsic per viure. Consisteix a «compartir la poca cosa que tenim amb els que no tenen res». Així ho deia el Papa en el missatge per a la Jornada Mundial dels Pobres. Es tracta de justícia social, però també de construir Església mitjançant la preocupació dels uns pels altres.

Des de l’Església primitiva, recordava Francesc, a cada Eucaristia es realitza una col·lecta «perquè a cap germana o germà li falti el necessari». És tan important aquesta dimensió de la vida cristiana que Francesc adverteix que la preocupació pels pobres no pot ser delegada en altres persones o institucions, per eficaces que puguin ser. Partir «el pa de la pròpia existència amb els germans i les germanes» és el camí d’imitar la pobresa de Jesús, aquesta pobresa que no denigra, sinó que «ens allibera i ens fa feliços».