A l’escrit publicat el dia 4-2-2022 el Sr. Joaquim Nadal deia: «Tinc una dèria especial pels arbres urbans i m’he indignat sovint només de veure escocells buits de molts carrers de la ciutat» i detalla la manca d’arbres en diversos llocs de la ciutat.

En un altre escrit, publicat el dia 4-8-2022, la portaveu del Partit Socialista, Silvia Paneque, diu que Girona ha perdut 1.500 arbres i suposa una afectació directe a l’alça de la temperatura.

Dit això, i que jo també estimo el arbres, permeti’m fer uns suggeriments per al meu barri:

A la plaça Europa davant el núm. 1, a l’escocell falta un arbre i foren retirats dos arbres secs i en aquesta plaça hi ha cabuda per a set arbres.

Al passeig d’Olot, davant el Col·legi Fedac i parada de bus, hi ha dos escocells buits.

Al tram del passeig d’Olot des de les vies del tren fins a la carretera de Barcelona falten sis arbres.

Al carrer Pare Coll també en falten dos.

Faig un tomb pel Parc Central des del passeig d’Olot fins a l’estació de l’AVE i en els parterres del costat esquerra comprovo que hi ha cabuda per a 45 arbres.

Aprofito aquest escrit per indicar que falta al parc Central un espai d’esbarjo per a gossos, tal com disposa el parc del Migdia.

Ara que és el temps de replantar demano al senyor regidor que li correspongui, solucionar aquestes mancances tan necessàries per a la ciutat.

Com a gironí nascut al barri de Pont Major i amb la meva humil opinió, tinc el deure de millorar la nostra ciutat.

Algú ho havia de dir.