La celiaquia és una malaltia digestiva la qual els seus diagnosticats no tolerem el gluten.

Actualment, estem patint una pujada de preus en productes de tota mena, però omplir la nevera d’una persona celíaca suposa un veritable un esforç a l’hora de pagar els aliments els quals tenen uns preus excessivament elevats. El cost d’un aliment tan senzill com el pa o la pasta sense gluten, és impensable comparat amb qualsevol de «normal».

Les dietes sense gluten s’estan fent bastant populars, però les persones que no tolerem el gluten de debò no tenim altra opció que comprar aquests productes excessivament cars, nosaltres estem sent els principals afectats.

Menjar és una necessitat bàsica i enfrontar-nos al moneder a l’hora de fer la compra no és gaire agradable i menys en una casa on vivim tres afectats.

Els celíacs necessitem comprensió i sobretot suport per poder-nos alimentar com cal.