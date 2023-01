Lloret en obres

Quan s’acosten les eleccions municipals, els equips del govern municipal s’afanyen a executar obres per pal·liar les escarransides actuacions durant els anys anteriors de la legislatura.

Aquells que volen tornar a ser en una llista electoral miren de reüll els contrincants per ensumar el perill d’una patacada i trobar-se sense o amb una minvada representació.

En l’últim any de mandat, els polítics manaires intenten representar un espectacle d’hipnosi col·lectiva per convèncer la ciutadania que ho han fet molt bé i que són collonuts. I no n’hi ha prou amb esbombar els suposats èxits aconseguits, sinó que s’ha de reblar el clau amb una frenètica activitat per posar els pobles de cap per avall.

Tal com passa a Lloret, que està en obres. En un tres i no res, ha començat la renovació d’un tram de clavegueram del carrer de Sant Pere, una de les artèries principals. A la vegada es reprenen les tasques d’asfaltatge a diferents punts allunyats del centre com a l’accés de Santa Cristina des de l’avinguda Vila de Blanes, l’accés als Jardins de Santa Clotilde i a l’avinguda de Santa Clotilde, al carrer de Narcís Macià i la pujada del carrer Francesc Campderà.

A més a més, continuen les obres al carrer que envolta la plaça dels Germans Maristes, per canviar els panots; a l’avinguda de Vidreres; al carrer dels Mestres; a la part baixa de Puig de Castellet i al carrer del Camí de les Cabres. Tot un festival!

En el pressupost del 2023, l’Ajuntament de Lloret ha destinat 1.290.400 € per a reparacions a la via pública; 150.000 € a millorar la xarxa de clavegueram; 278.835 € a reformar la xarxa d’aigües i 90.000 € a renovar l’enllumenat públic, entre una seixantena d’actuacions per un import total de 6.006.003,60 € en inversions pròpies. Unes quanties que són peccata minuta.

Amb tot, les queixes dels ciutadans incideixen en les mancances de les feines de conservació i manteniment com la reparació dels bonys i forats a l’asfalt dels carrers, la reposició dels panots de les voreres desenganxats o trencats, la substitució de les bombetes foses dels fanals, la renovació del paviment després de les freqüents avaries a la xarxa d’aigua i la neteja a fons de les clavegueres, entre altres deixadeses denunciades.

Per fer front a aquesta despesa ordinària hi ha consignats en el pressupost d’enguany els següents imports: 166.000 € a vies públiques; 140.000 € i un contracte extern de 720.000 € a clavegueram; 263.720 € i 1.080.000 en un contracte per a manteniment de l’enllumenat públic. Són, sense embuts, poc calés. Ja se sap que no hi ha diners per a tot, però en establir un ordre de prioritats. La imatge d’un poble endreçat és més atractiva que l’assistència a fires i congressos amb polítics fent el paperot.