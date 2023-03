Tenir un to de pell fosc, un accent diferent o determinades pràctiques culturals dificulta l’accés al mercat de lloguer d’habitatge. Malgrat els avenços fets, queda molt camí per recórrer per acabar amb actituds racistes, també en el mercat immobiliari.

Fa uns mesos, el Col·legi d’API posava el crit al cel davant la denuncia de racisme immobiliari a Girona i Salt que van fer Sindicat de Llogaters de Girona, el Sindicat d’Habitatge de Salt i SOS Racisme. El «pecat» dels denunciants va ser assenyalar negocis concrets. «No entenc per què ens denuncien a nosaltres que només som intermediaris que seguim les indicacions dels propietaris molts dels quals, el que tenen és, sobretot, una presumpció de precarietat econòmica», em comentava un d’ells l’endemà que es publiqués la notícia. Aquesta setmana, el president dels agents immobiliaris admetia que hi ha un problema «real» i que cal fer un treball de pedagogia tant el personal de les immobiliàries com amb els propietaris. Que el seu col·legi professional hagi posat en marxa un sistema de mediació per evitar casos de discriminació racial és una bona notícia. A Olot, fa mesos que treballen en la diagnosi de la problemàtica i aquesta setmana han anunciat un pla per combatre aquestes pràctiques que prioritza la mediació sobre la denúncia. Esperem que doni resultats.