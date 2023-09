A Catalunya tenim la sort d’haver heretat un patrimoni envejable de persones i cultures que durant els segles s’han establert. Que aquest patrimoni s’ha de preservar per saber d’on venim segur que tots estarem d’acord, i que els municipis tenen no només obligacions legals, sinó també morals per a la seva preservació, també. Hem de considerar com un privilegi que a un terme hi hagi un jaciment que provi l’antiguitat dels avantpassats que ja el van habitar atès que mostren els nostres orígens i d’on venim. Si el temps ha respectat les troballes mentre eren sepultades per segles de sediments, un cop trobades, excavades, analitzades i, extretes les conclusions d‘aquestes, tenim l’obligació com a societat, de conservar aquests testimonis del passat. Tot això ve per l’estat lamentable en què es troben les restes de la vil·la romana dels Tolegassos, a Viladamat, prop d’Empúries, porta d’entrada de la cultura clàssica, grega i romana, i un dels primers establiments agrícoles romans. L’estat del jaciment és de deixadesa, oblit, menyspreu, desatenció, desídia i desinterès, per part de les autoritats corresponents, més enllà que les restes puguin estar en un terreny privat. Després de dos anys en què vaig informar del lamentable estat, potencialment irreversible, el resultat és nul. Patèticament, la resposta local és inexistent i vaig comunicar el lamentable estat a una associació de protecció del patrimoni, que ho va incloure després del corresponent informe a la seva la llista roja de patrimoni en perill de desaparició. Actualment, l’estat continua sent lamentable. Les autoritats locals han deixat que un dels seus actius culturals i patrimonials, que surt a totes les descripcions del municipi a la xarxa, estigui ara mateix ple d’herbes, arbusts, i arbres que arrelen i malmeten, i ni tan sols deixen veure les restes, que només fa uns anys eren a la vista. Si encara tot es pot agreujar més, aquesta vil·la és la que dona nom a la població, fet que sembla oblidat pels responsables municipals.