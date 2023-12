Durant la pandèmia, les infermeres vam demostrar que podíem organitzar, gestionar, planificar de forma eficient el sistema de salut. Ens vam empoderar, vam demostrar que som quelcom més que una «ajudant» del metge, i això a alguns, no els va agradar. Vàrem ocupar alguns espais de gestió que tradicionalment eren ocupats per metges.

Últimament, amb algunes decisions polítiques, com vetar la participació de les infermeres en una taula bilateral entre el Departament de Salut i el sistema sanitari, ens demostra que la nostra participació en les entitats de gestió, allà on es prenen realment les decisions, molesta, incomoda, no agrada als polítics metges de sempre. Encara es pensen que dient-nos que ja tindrem una taula bilateral per nosaltres, on podrem parlar de tot i fer veure que som escoltades, ens faran callar.

Som facultatives, volem el reconeixement de la categoria A1, i volem estar a la mateixa taula bilateral amb la resta de professions. Volem que se’ns reconeixi el grau, som facultatives, i així poder accedir a càrrecs de gestió, de l’administració i també polítics.

Ens van fer creure que amb la signatura del III Conveni SISCAT ens igualaven les condicions laborals amb les companyes de l’ICS. Amb la signatura de l’Acord de l’ICS ja tornem a estar per sota, és per això que reclamem que totes les professionals d’infermeria del sistema públic català de salut tinguem les mateixes condicions laborals

Conseller Manel Balcells, té feina, molta feina. Deixi la bata de metge i posi’s el barret de gestor del sistema català de salut, de tot el sistema, i busqui la visió infermera.