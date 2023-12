Destinacions

El Girona FC visita avui el camp del Real Betis, fet que el portarà a visitar per enèsima vegada les terres andaluses. Tenint en compte que amb tots els rivals amb els quals es trobarà aquesta temporada l'equip de Míchel ja s'hi ha jugat en anys anteriors, és precisament en el sud de la península on els de Montilivi hi han tingut més rivals al llarg d'aquestes quinze temporades senceres a la LFP.

𝗨𝗸𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗮𝗻 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿. 💪🇺🇦



Un inici de temporada fantàstic per Dovbyk i Tsygankov a @LaLiga .



Fes-te amb les seves cartes a @Sorare: https://t.co/s3X1RXPKSD pic.twitter.com/HXnQfCOdCP — Girona FC (@GironaFC) 20 de diciembre de 2023 A més del Betis, amb qui el Girona FC s'hi ha enfrontat tant a Primera com a Segona, també s'ha jugat contra el Sevilla i el filial d'aquest mateix club, en la mateixa capital andalusa. I en la resta del territori ha tingut com a rivals el Granada, el Còrdova, el Recreativo de Huelva, l'Almeria, el Xerès, el Jaén, el Cadis i el Màlaga. És a dir, onze contrincants repartits en nou ciutats diferents. No massa lluny d'aquests números, hi hauria els equips bascos, territori en el qual el Girona FC s'ha enfrontat a l'Eibar, l'Alabès, l'Amorebieta, el Real Unión d'Irún, l'Osasuna, la Real Societat i l'Athletic Club, amb l'afegit que en aquests dos darrers casos també ha hagut de competir contra els seus respectius filials. Per tant, un total de nou rivals. El tercer lloc del rànquing el conformarien els equips de la capital de l'Estat, Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Rayo Vallecano i Alcorcón, a més del filial del conjunt blanc, a qui els gironins es varen trobar puntualment a Segona. Serien un total de vuit equips. Amb set equips hi ha el territori alacantí, on els gironins s'hi ha trobat l'Alcoià, l'Alacant, l'Hèrcules, l'Elx, el Murcia, l'UCAM de la mateixa capital murciana i el Cartagena. I amb aquests mateixos números, els equips de la zona centre del mapa, amb Numància, Valladolid, Guadalajara, Salamanca, Albacete, Burgos i Mirandés, que conformarien un altre grup de set rivals més. Míchel Sánchez: "La nostra és una puntuació espectacular, són números per guanyar la Lliga" A partir d'aquí, cinc valencians: Castelló, Llevant, el mateix València i el Vila-real en la versió del primer equip i també del filial. Tres gallecs: Lugo, Deportivo de la Corunya i Celta de Vigo. Tres equips més del nord: Racing de Santander, Oviedo i Sporting de Gijón. I despenjats al territori del Bierzo, la Ponferradina; i a Extremadura, el mateix Extremadura que jugava a Almendralejo. Per la resta, dos rivals a les illes Canàries, la UD Las Palmas i el Tenerife; dos més a les Balears, el Mallorca i l'Eivissa; i uns altres dos a l'Aragó, el Saragossa i el Huesca. Capítol a part els set rivals catalans que ha tingut el Girona FC en aquestes temporades: FC Barcelona, Espanyol, Sabadell, Reus, Nàstic i Llagostera, a més del filial blaugrana a qui els gironins també s'han trobat en competició. Pels amants de les estadístiques, un total de seixanta-vuit rivals d'ençà que l'equip va arribar a la Lliga de Futbol Professional la temporada 2008/09. Pel que fa al Betis, els gironins varen guanyar al Benito Villamarín a Segona divisió, però no ho han fet mai a Primera. En tres visites, un empat i dues derrotes. La de la temporada passada per 2 a 1, amb gol d'Arnau.